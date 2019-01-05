‘Suriye’nin Arap Birliği’ne dönmesi için tasarı hazırlanıyor’

Sputnik'e konuşan bir Arap diplomatik kaynak, tasarının ocak sonlarında Lübnan'da yapılacak zirvede tartışılmaya sunulabileceğini söyledi.
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Kaynak, Mısır'ın da Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesini desteklediğini ifade etti.
Daha önce birkaç Arap ülkesi birden Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin onarılmasını desteklediği bildirilmişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın mart ayında yapılacak zirveye davet edilebileceği belirtilmişti.
Ancak Arap Birliği, Suriye'nin üyeliğinin onarılması üzerinde çalışmaların yürütüldüğü haberlerini kabul etmiyor.
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