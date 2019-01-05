‘YPG, elindeki bölgelerin Şam’ın kontrolüne geçişi için planını sundu’

Al-Sharq al-Awsat gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme kararından birkaç gün sonra Hemo başkanlığındaki bir heyetin önce Hmeymim üssünü ardından da Şam ve Moskova'yı ziyaret ettiğini yazdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Şam'daki görüşmede Suriye Savunma Bakanı Ali Eyyüb, Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük, Suriye Askeri İstihbarat Başkanı ve Rusya'dan üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğunu iddia etti

Hemo'nun bu görüşmede, YPG'nin Türkiye ile sınırı Suriye ordusunun kontrolüne teslim etmeye hazır olduklarını, tek şartlarının Rusya'nın garantör olması olduğunu söylediği aktarıldı. Ayrıca YPG'nin Suriye'deki politik çözüm ve anayasa sorunlarının çözümünü daha geç tarihlere bırakılmasını kabul ettiği ifade edildi.

Gazete, Hemo başkanlığındaki heyetin Moskova'yı 29 Aralık'ta ziyaret ettiği, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da aynı gün Moskova'ya geldiğini ileri sürdü. Haberde, Moskova'daki görüşmede, Suriye'de ‘güvenlik hattının' oluşturulmasının teklif edildiği belirtildi. Türk tarafının, bölgenin 20-30 km'lik derinlikte olmasını teklif ederken Rusya'nın 5-10 km'lik derinlikten yana olduğu bildirildi.

© AFP 2018 / Delil Souleiman YPG ve DSG'nin siyasi kolu DSM, Mısır ve Arap devletleriyle görüşüyor

Ancak YPG'nin, sınır bölgedeki yoğunlukla Kürtlerin yaşadığı birçok köyün olması nedeniyle bu teklifi reddettiği ve Türkiye'nin bu bölgeyi kendi topraklarında kurmasını önerdiği ileri sürüldü.

Türk heyetinin ise her halükarda Şam'ın PKK ile işbirliği yapmasına ve YPG'nin Türk sınırları yakınlarında bulunmasına karşı olduklarını vurguladığı aktarıldı.

Sonuç itibariyle tarafların, herkesi tatmin eden bir çözüme ulaştığını iddia eden gazete, yoğunlukla Kürtlerin yaşadığı bölgelerde özyönetimin oluşturulması şartıyla sınır kontrolünün Suriye ordusuna teslim edilmesi konusunda mutabakatın sağlandığını ileri sürdü. YPG heyetinin, Rusya'nın Kürtlerin, politik sürece katılımları dahil haklarının tanınması talebini içeren anayasa tasarısına geri dönmesini umudunu dile getirdiği kaydedildi.

Gazete, YPG'nin Menbiç'i terk ederek Suriye ordusunun kontrolüne teslim etmesini de bu görüşmelere bağlıyor.