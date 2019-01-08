'ABD’nin çekilmesi Kürtlerin ve Şam’ın anlaşmasına yardımcı olacak'

Frankfurter Allgemein, ABD birliklerinin çekilmesinin Suriye’nin toprak bütünlüğünün güçlendirilmesi için bir şans olabileceğini yazdı. Gazetede yazarı Rainer Herman’a göre, Kürtler ile Şam arasında uzlaşma gerçekleşirse bu, ülkedeki savaş sonrası düzenin belirlenmesi için uzun zamandır beklenen siyasi sürecin başlangıcı olabilir.

© REUTERS / Leah Millis Bolton: Kürtleri korumaya yönelik anlaşma olmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz

Alman medyasında çıkan yazıya göre, ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesi, Şam ve Kürtlerin bir anlaşmaya varma şansını da doğurdu. Geçen yaz, Suriye hükümet yetkilileri ile Kürt temsilciler, Kürt bölgelerinin statüsünü görüşmek için bir araya gelmiş ancak görüşmelerde bir sonuca varılamamıştı.

Rainer Herman imzalı yayınlanan yazıdaki ilgili bölümler şöyle:

''Bugün Suriye'de durum değişti. Her iki taraf da anlaşmaya varmak ve ülkenin kuzeyinde Türk işgalini engellemek istiyor. Kürtler, Ankara ile girdikleri çatışmalarda Afrin'i nasıl kaybettiklerini iyi hatırlıyor, Şam ise ülkenin bütünlüğünü korumak istiyor.

Şam ve Kürtlerin uzlaşması, ülkenin siyasi geleceğinin nasıl şekilleneceğini de açıklığa kavuşturacak. Bu, entegrasyona katkıda bulunacak yeni bir anayasasının oluşturulmasının önünü açabilir. Eğer daha sonra hem mevcut hükümetin hem de muhalefetin temsilcilerinin yanı sıra teknokratların da yer alacağı bir anayasa komitesi toplanırsa, bu, ülkedeki savaş sonrası düzenin belirlenmesi için uzun zamandır beklenen siyasi sürecin başlangıcı olacak''.