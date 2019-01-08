'ABD’nin çekilmesi Kürtlerin ve Şam’ın anlaşmasına yardımcı olacak'

Rainer Herman imzalı yayınlanan yazıdaki ilgili bölümler şöyle:
''Bugün Suriye'de durum değişti. Her iki taraf da anlaşmaya varmak ve ülkenin kuzeyinde Türk işgalini engellemek istiyor. Kürtler, Ankara ile girdikleri çatışmalarda Afrin'i nasıl kaybettiklerini iyi hatırlıyor, Şam ise ülkenin bütünlüğünü korumak istiyor.
Şam ve Kürtlerin uzlaşması, ülkenin siyasi geleceğinin nasıl şekilleneceğini de açıklığa kavuşturacak. Bu, entegrasyona katkıda bulunacak yeni bir anayasasının oluşturulmasının önünü açabilir. Eğer daha sonra hem mevcut hükümetin hem de muhalefetin temsilcilerinin yanı sıra teknokratların da yer alacağı bir anayasa komitesi toplanırsa, bu, ülkedeki savaş sonrası düzenin belirlenmesi için uzun zamandır beklenen siyasi sürecin başlangıcı olacak''.
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