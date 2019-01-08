Ukrayna Hava Kuvvetleri, dünyanın en kötü durumda olan askeri filoları arasında

ABD'de yayın yapan 'We are the Mighty' portalının geçtiğimiz yılsonu itibarıyla oluşturduğu sıralamada Ukrayna Hava Kuvvetleri, dünyanın en kötü durumda olan 10 askeri filo arasında 6. oldu.

Portalın uzmanları, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin eskiyen uçaklar, kötü durumdaki donanım ve pilotların yetersiz eğitimi nedeniyle listeye girdiğini kaydederek, Donbass krizinin başladığı zamandan bu yana Ukrayna'ya ait uçakların sivil halka yönelik saldırılarda bulunduğunu ya da direnişçiler tarafından düşürüldüğünü vurguladı.

Haberde ayrıca Ukraynalı uçakların eğitim uçuşları sırasında da düşebildiği ifade edildi.

'We are the Mighty'nin oluşturduğu sıralamanın başını Suriye Hava Kuvvetleri çekerken, ardından Kuzey Kore'nin askeri uçak filosu yer alıyor, üçüncü sıradaysa Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri yer bulmuş durumda.

İlk beşliyi Meksika ve Pakistan hava kuvvetleri tamamlarken, 6. sırada olan Ukrayna'yı İran, Yunanistan, Çin ve Kanada takip ediyor.