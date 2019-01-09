Rus uzman, Türkiye’nin YPG’ye karşı olası operasyonunu değerlendirdi: ABD çıkmazda

Türkiye'nin, PKK gibi Kürt örgütlere yönelik tutumunu değiştirmeyeceğini belirten Rus doğu bilimcisi Vladimir Sotnikov, Ankara ve Washington'un bu konuda tamamen zıt konumlarda olduğunu kaydetti.

© AA / Halil Sağırkaya ABD heyeti Türkiye'de: Kalın-Bolton görüşmesi 2 saat 10 dakika sürdü

Sotnikov, Sputnik'e açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Donald Trump'a, ABD'nin Suriye'deki ortaklarına saldırılmayacağı sözünü verdiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Sotnikov, Pompeo'nun bu sözlerinin, Washington'un halen Ankara üzerinde etkiye sahip olduğunu sergilemek amacıyla dış gözlemcilere yönelik olduğunu belirterek şunu dedi: "Gerçekte ise Türk tarafının Suriye'nin kuzeyindeki Kürt silahlı gruplara saldırmayacağı ihtimali pek yüksek değil".

Ankara'nın YPG/PYD'ye karşı operasyon ilan etmesi durumunda bunun Washington için yüzünü ve Suriye'deki durumu etkileme araçlarını kaybetmek anlamına geleceğini kaydeden Sotnikov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Beyaz Saray çıkmaza girdi. Eğer Trump askerlerini çekerse, Türkiye de bunun üzerinde ABD'nin ortaklarına saldırırsa bu, ABD'nin imajına ve politikasına büyük darbe olur. Eğer ABD Başkanı, askerlerini Suriye'de bırakırsa bu durumda kendi sözünü tutmamış olur. Tam da bu yüzden birçok Amerikan uzman, Trump'ın bu sözünden bu denli rahatsızdı ve Pentagon şefi de istifa etti."