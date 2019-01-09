‘Türkiye-Rusya işbirliği, bu ülkelerin çıkarlarına tamamen uygun’

Sputnik'e konuşan Sadıhov, "Rusya'nın Türkiye'yle partnerlik ilişkileri, ekonomik, askeri ve teknik işbirliği alanlarında gelişmeye devam edecek. Bugün Ankara ve Moskova'yı rahatsız eden en büyük sorun, Suriye'deki durumdur. Özellikle Beyaz Saray'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme açıklamasının ardından bu çok daha acil duruma geldi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Rusya ziyareti sırasında, askeri ve teknik işbirliği ile Türkiye ve Rusya'yı rahatsız eden Suriye sorununun ele alınacağı tahmininde bulunan uzman, "Bunun içinde, özellikle Türkiye için güncel olan Kürt sorunu da var. Ayrıca Suriye politik düzeninin geleceği, Suriye muhalefetiyle ilgili durum, iki ülkenin stratejik çıkarlarının hayata geçirilmesi konuları da değerlendirilecek" dedi.

Moskova'daki görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin mevcut durumu ile geleceğinin de ele alınacağını söyleyen Sadıhov, "İşbirliğinin bu aşamada sürdürüleceğinden hiç şüphem yok. Çünkü bu tamamen iki ülkenin çıkarına uygun" yorumunda bulundu.