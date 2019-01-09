'Suriye’den çekilme konusundaki karışıklık ABD’nin itibarını zedeliyor'

Hteit, "Bu güçlerin geri çekilmesiyle ilgili operasyon mekanizması en başından beri anlaşılmazdı, şimdi daha da karmaşık bir hale geliyor, Amerikalı politikacıların sözlerine olan güven ise sarsılıyor" dedi.

Uzman, "Amerikalılar Tanf üssündeki kontrolü birkaç nedenden dolayı korumak istiyor. Birincisi, yakın kamplarda kalan teröristler ve onların ailelerini desteklemek için gereklidir. İkincisi de üs, Ürdün ve Irak sınırlarına yakındır ve bu da tüm bölgedeki güvenlik durumuna etki etme olanağı veriyor. Amerikalılar, çekilmelerinden hemen sonra, Suriye ordusunun, militanları yok edeceğini biliyor" ifadelerini kullandı.

ABD'lilerin Fırat Nehri'nin doğusunda ve Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de çalışmaya devam edeceklerini belirten Amin Hteit, Amerikan güçlerinin teröristleri perdelemek ve diğer stratejik hedeflere ulaşmak için daha uzun süre Suriye'de kalacaklarını düşünüyor.