'Trump, Suriye'de frene basabilir'

Fitin, Rus medyasına açıklamasında, "ABD-Türkiye işbirliği bugün büyük kuşku uyandırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Ankara ziyareti de bunu sergiledi. Bu ziyaretin başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyebiliriz, çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolton'u kabul etmedi" dedi.

Türk liderinin görüşmeme kararının, Bolton'un, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma sağlanmadan ABD askerlerinin çekilmeyeceği" açıklamasından sonra geldiğini hatırlatan Fitin, muğlak bir tablonun oluştuğunu belirterek, "Türkiye, Suriye'nin güneydoğusu dahil tüm sınır bölgeyi YPG'den temizlemek için yeni operasyon başlatmaya hazır olduğunda ısrar etmeye devam ediyor. Amerikalılar ise Suriye'den askerlerini çekeceklerini açıkladıktan sonra şimdi de net tarih vermeyerek karşı taraf için dans etmeye başladı" yorumunda bulundu.

‘TRUMP FRENE BASACAK'

Valday Tartışma Kulübü Kalkınma ve Destek Vakfı Bilimsel Çalışma Direktörü Fyodor Lukyanov, Suriye'den asker çekme kararına yönelik eleştirilerin Trump'ı planlarında değişikliğe gitmeye zorlayabileceği görüşünü dile getirdi.

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN 'Suriye’den çekilme konusundaki karışıklık ABD’nin itibarını zedeliyor'

Lukyanov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Trump, muhtemelen biraz tereddüt ediyor, çünkü askerleri Suriye'den çıkarma kararı ABD'nin tüm çevrelerinde son derece olumsuz karşılanmıştı. Ayrıca İsrail de olumsuz tepki vermişti. Genel olarak bölgede yeni anlaşmazlık dalgasına yol açmıştı. ABD'nin Suriye'den asker çekmekle ilgili duruşu belirsiz hale geldi. Bu bağlamda Türkiye, Amerikan tarafına, Suriye'deki üslerin ve YPG'ye bırakılacağından kuşkulandığı silahların geleceğiyle ilgili sorularla saldırıyor. Trump şimdi askerleri çekme sürecini yavaşlatabilir. Ama bu kararından vazgeçeceğini düşünmüyorum. Trump hakkında bildiklerimiz, onun çok tutarlı ve inatçı olduğunu gösteriyor. Ancak yine de bu karar bazı değişikliğe uğrayabilir ve başta olduğundan çok daha az radikal hale gelebilir. Trump muhtemelen Suriye'de fikrinden vazgeçmeyerek sadece frene basacak".