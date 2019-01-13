Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu: Velev ki geldiler, uzaylılarla kim görüşecek?

Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu, yaklaşık 1.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen tekrarlı radyo sinyalleri tespit edilmesine ilişkin bir yazı kaleme aldı. "Uzaylılara karşı biz dünyalıların tek bir sağlam stratejisi yok" diyen Özek Karasu, "Gelirlerse kim müzakereci olacak, hangi dili konuşacak belli değil" ifadesini kullandı.
Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu'nun bugün tarihli 'Velev ki geldiler, uzaylılarla kim görüşecek?' başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:
"(…) Şimdi Kanada’daki British Columbia Üniversitesi uzmanları, uzayın derinliklerinden gelen, enerji patlamaları halinde tekrarlanan radyo dalgaları aldıklarını açıkladılar. Bir buçuk milyar ışık yılı ötedeki galaksilerden dünyadaki teleskoplara ulaşan milisaniyelik parlak radyo sinyallerinin (FRB) kaynağı belirsiz; uzmanların dediğine göre yıldız patlamaları da olabilir, uzaylılardan gelen işaretler de. Fakat o milisaniyelik çakmaların, güneşin bir yılda ürettiği enerjiye eşit olduğu söyleniyor. Daha önce bir kez böyle bir sinyal alınmış. Bu seferkinin farkı ise tekrarlanması.
Stephen Hawking, dünya dışı akıllı varlıklarla temasın insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulunuyordu. Bu eğer, dünya dışı varlıklarla bir ilk temas ise uyandırdığı heyecan kadar tehlike de barındırıyor. Başta Stephen Hawking, birçok bilim insanına göre, varlığımızı belli etmek üzere bu kadar uğraşmak insanlığın felaketiyle sonuçlanabilirdi. Dünya dışı yaşamı araştırma çalışmalarına destek vermekle birlikte, uzaylılardan gelecek herhangi bir mesaja karşılık vermenin tehlikeli olacağını söyleyen Hawking, 'Onlara cevap vermek, Amerikan yerlilerinin Kristof Kolomb’la karşılaşması gibi olacaktır muhtemelen. Ziyaret edilenler için sonunun iyi olmadığı malûm' diye uyarıda bulunmuştu. Hawking’e göre temasa geçeceğimiz herhangi bir medeniyetin bizi bakteriden hallice bulması ve toptan imha etmesi kaçınılmazdı.
Uzaylılarla temas, herkesin istediği gibi at koşturabileceği tekinsiz bir alan. Çünkü kimsenin uyarılara kulak asma yükümlülüğü yok, mesajlara ve içeriğine yönelik uluslararası bir düzenleme yok. Sinyaller aracılığıyla bir uzaylı istilasına ve yeryüzünün imhasına neden olabilecek, dolayısıyla bütün insanlığı ilgilendiren böyle hayati bir konuda bireysel davranışlar, bilim aleminde de eleştiriliyor.
Örneğin Berkeley Üniversitesi SETI araştırmacılarından Eric Corpela, tüm insanlığın kontrolünde bir otorite olması gerektiğini savunuyor: 'Yeryüzümüzün değerli kaynaklarıyla kendimizi belli ettiğimiz zaman, karşımıza çıkacak yabancı medeniyet bizden daha akıllı ve güçlü ve bizim kadar savaşçı ve açgözlü çıkabilir.'
Peki dünya dışı varlıklarla temas kurulursa ne olacak? Onlarla kim görüşecek, hangi dilde anlaşacak? Bu konuda biz dünyalıların hiçbir planı, sağlam bir stratejisi yok. Bir görüşe göre uzaylılarla temastan sorumlu kişi BM Genel Sekreteri. Bu görüşün dayanak noktası da 1967 tarihli BM sözleşmesi: Devletlerin Ay ve Diğer Cisimler de Dahil, Uzayı Kullanım ve Keşif Faaliyetleriyle İlgili Prensipler Sözleşmesi.
SETI Enstitüsü’nün Prensipler Deklarasyonu'na göre de dünya dışı varlıklardan mesaj gelmesi halinde astronomların bu bilgiyi bir süre gizlemesi gerekiyor. Sinyalin gerçek olup olmadığı iyice kontrol edildikten sonra, haberin kamuoyuna duyurulmasından önce durum BM Genel Sekreteri'ne bildiriliyor. Genel Sekreter üye devletlerle yapacağı konsültasyonlardan sonra karşı tarafa nasıl bir yanıt verileceği kararlaştırıyor. BM bu kararı bildirmeden önce SETI, dünyada yaşayanlar olduğunu gösteren hiçbir sinyal gönderemiyor.
Tabii bunlar tamamen kağıt üstünde. SETI'den astronom Seth Shostak uzaydan sinyal gelmesi halinde kesinlikle kaos yaşanacağını itiraf ediyor."
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