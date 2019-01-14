Rus uzmanlar ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini değerlendirdi: ‘Kalmak için çekilme’ stratejisi

Rusya Bilimler Akademisi ABD ve Kanada Enstitüsü’nden Prof. Dr. Vladimir Batyuk, RT'ye verdiği mlakatta ABD’nin Suriye’deki asker sayısının 2 bin kişiyle sınırlı olduğunu ve ABD’nin bunu gerçekten istemesi halinde bu güçlerin ülke dışına çekilmesinin fazla zaman almayacağını aktardı.
Batyuk, “ABD hükümetindeki durumu, Amerikan yönetiminde ileri gelenlerin birçoğunun var gücüyle kendi başkanlarının kararını engellemeye ve geçersiz kılmaya çalıştığı soğuk iç savaş olarak tarif edebilirim” diye konuştu.
'ÇEKİLME SÜRECİ AFGANİSTAN YA DA IRAK SENARYOSUNA BENZER ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK'
Rus uzman, “Amerikalıların askerlere ihtiyacı var, Libya’dan tutun durumun istikrardan uzak olduğu Irak ve Yemen’e, birliklerin aktarılması gereken birçok sıcak nokta var. Afganistan’dan bahsetmiyorum bile” dedi.
'SURİYE'DE KALACAK OLAN ABD ASKERLERİNİN BİR KISMI IRAK'A AKTARILABİLİR'
Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi'nden Konstantin Blohin ise, RT’ye verdiği demeçte Suriye’de kalacak olan Amerikan askerlerinin belli bir kısmının sonradan Irak’a aktarılabileceğini dile getirdi.
Bununla birlikte askerleri çekme kararının sadece ABD Başkanı’nın isteğine bağlı olmadığını savunan Blohin, kararın arkasında başka nedenlerin de bulunduğunu ifade etti.
İlk nedenin Washington’un Suriye üzerindeki kontrolü kaybetmesi, (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad’ın ise iktidarını güçlendirmesi olduğunu beliren Rus uzman, ikinci neden olarak ABD’nin bölgede Rusya ile çarpışma riskini gösterdi, üçüncü nedenin de ABD’nin Rusya ve Türkiye’yi karşı karşıya getirerek Türkiye’yi yeniden kendi kanadının altına çekme isteği olduğunu savundu.
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