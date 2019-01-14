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06:15 14 Ocak 2019
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    Suriye'deki ABD güçleri

    Rus uzmanlar ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini değerlendirdi: ‘Kalmak için çekilme’ stratejisi

    © AP Photo /
    Analiz
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    ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon yetkililerinden askerlerin Suriye’den çekilmeye başladığı yönünde gelen açıklamaları yorumlayan Rus uzmanlar, ABD’nin bu ülkeden çekilme sürecini Afganistan ya da Irak senaryosuna benzer şekilde yürütmeye çalışarak askeri kadronun bir kısmını Suriye’de bırakacağını ifade etti.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
    Rus Dışişleri: ABD çekilme kararı almasına rağmen Suriye'de kalmak istiyor
    ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Sean Ryan’ın geçen cuma 'Suriye'den kendi isteğiyle çekilme sürecinin başladığı’ yönündeki açıklamalarının ardından Russia Today'e (RT) konuşan Rus uzmanlar, bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Rusya Bilimler Akademisi ABD ve Kanada Enstitüsü’nden Prof. Dr. Vladimir Batyuk, RT'ye verdiği mlakatta ABD’nin Suriye’deki asker sayısının 2 bin kişiyle sınırlı olduğunu ve ABD’nin bunu gerçekten istemesi halinde bu güçlerin ülke dışına çekilmesinin fazla zaman almayacağını aktardı.

    Batyuk, “ABD hükümetindeki durumu, Amerikan yönetiminde ileri gelenlerin birçoğunun var gücüyle kendi başkanlarının kararını engellemeye ve geçersiz kılmaya çalıştığı soğuk iç savaş olarak tarif edebilirim” diye konuştu.

    'ÇEKİLME SÜRECİ AFGANİSTAN YA DA IRAK SENARYOSUNA BENZER ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK'

    ABD askeri-Afganistan
    © AFP 2018 / WAKIL KOHSAR
    'ABD, Afganistan'daki askerlerin yarısını çekecek, Özel Harekat Kuvvetleri'ne bağlı bir taarruz grubunu orada bırakacak'
    Askerlerin çıkmasının önemli ölçüde yavaşlatılacağını, yürütme kurumları yetkililerininse Suriye’den çekilme sürecini Afganistan ya da Irak senaryosuna benzer şekilde yürütmeye çalışarak, askeri kadronun bir kısmını o ülkede bırakacağını söyleyen Batyuk, “Şimdilik ‘Kalmak için çekilme’ stratejisi büyük bir övgü kazanmadı. Afganistan’da da, Irak’ta da askerlerin önemli bir kısmının çekilmesinden sonra Amerikan etkisi sert bir biçimde zayıfladı, aynı şeyin Suriye’de de olacağı ortada” ifadelerini kullandı.

    Rus uzman, “Amerikalıların askerlere ihtiyacı var, Libya’dan tutun durumun istikrardan uzak olduğu Irak ve Yemen’e, birliklerin aktarılması gereken birçok sıcak nokta var. Afganistan’dan bahsetmiyorum bile” dedi.

    'SURİYE'DE KALACAK OLAN ABD ASKERLERİNİN BİR KISMI IRAK'A AKTARILABİLİR'

    Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi'nden Konstantin Blohin ise, RT’ye verdiği demeçte Suriye’de kalacak olan Amerikan askerlerinin belli bir kısmının sonradan Irak’a aktarılabileceğini dile getirdi.

    ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania, Irak'a sürpriz bir ziyarette bulunarak Amerikan askerleri ile buluştu
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump'tan Irak'taki ABD askerlerine sürpriz ziyaret: Erdoğan IŞİD'i yenmek istiyor ve yapacak
    Blohin, “Yine de birlikleri çekeceklerini düşünüyorum. Trump bizzat bunu söyledi, açıklamanın bu kısmı seçimler öncesinde verdiği sözlerle ve ABD’nin ihtiyacı olmadığı savaşlara muazzam kaynaklar harcadığı yönündeki açıklamalarıyla çok iyi örtüşüyor” diye konuştu.

    Bununla birlikte askerleri çekme kararının sadece ABD Başkanı’nın isteğine bağlı olmadığını savunan Blohin, kararın arkasında başka nedenlerin de bulunduğunu ifade etti.

    İlk nedenin Washington’un Suriye üzerindeki kontrolü kaybetmesi, (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad’ın ise iktidarını güçlendirmesi olduğunu beliren Rus uzman, ikinci neden olarak ABD’nin bölgede Rusya ile çarpışma riskini gösterdi, üçüncü nedenin de ABD’nin Rusya ve Türkiye’yi karşı karşıya getirerek Türkiye’yi yeniden kendi kanadının altına çekme isteği olduğunu savundu.

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    Etiketler:
    Donald Trump, Konstantin Blohin, Vladimir Batyuk, Rusya, Afganistan, Irak, Suriye, ABD
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