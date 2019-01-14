Rus uzman: Washington 'savaşmadan' Kürtlerden vazgeçmez

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Bruter, ABD liderinin bu çıkışını Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinin işareti olarak nitelendirerek Türkiye'nin Rus yapımı S-400 sistemlerini almaktan vazgeçmek istememesinin ABD için imaj açısından ciddi bir kayıp olduğuna dikkat çekti. Ancak uzmana göre, ABD'nin olası yaptırımları Ankara'nın tutumunu değiştirmeyecek.

Kürtlerin Trump'ın Suriye'deki savaşta kullandığı en önemli silah olduğunu kaydeden uzman, Washington'un ‘savaşmadan' Kürtler'den vazgeçmeyeceği görüşünü dile getirdi. Aksi halde bu durumun ABD'nin tüm başka ‘müttefikleri' için olumsuz bir mesaj olarak değerlendirilebileceğini vurgulayan Bruter, ‘Kürtlere çok şey vaat edilmişti, ama sonuçta bu vaatlerden hiç biri gerçekleşmedi. Bu yüzden ABD askerlerini Suriye'den çekerken kendilerine üçüncü tarafların saldırmayacağı konusunda bir nevi teminat vermek istiyor' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurarak, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye'yi provoke etmesini istemiyorum" demişti.