'ABD, hatalarından dolayı tokat yememeye alıştı'

Sputnik'e açıklamasında, ABD'nin bölgedeki politikanın olası sonuçlarını değerlendiren Yuryev, Washington'un yaptıklarının "akılsız çocuğun yaramazlığına" benzediğini söyledi.

Yuryev, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'nin Türklerle ve Kürtlerle bu hikayesi ve genel olarak tüm ülkelerle ilişkileri, yeni yalnızcılık politikası yolunda ilerlediğini gösteriyor. Bu, Başkan Theodore Roosevelt'in saldırgan tarzına kadarki 19. yüzyıl ABD'si için özgüydü. ABD, tüm dünyayı boş vermeye başlıyor ve Amerikan jeopolitiği akılsız çocuğun yaramazlığına dönüşmeye başladı. Trump'ın Türkiye'ye yönelik ima ettiği bu tedbirler sanki bir kukla gösterisinin unsuru gibi. İşte bir şey yaparsanız sizi cezalandırırız. Aslında söz konusu olan Ortadoğu'daki çok ciddi süreçlerdir. Güya IŞİD'e karşı mücadele için orayı işgal eden ama aslında IŞİD'den geri kalmayan muhalefete destek veren ABD'nin bu denli sorumsuzca başlattığı bu olayların ne kadar uzağa gidebileceğini kestiremiyoruz".

Uzman, ABD'nin bu politikasının öngörülemez sonuçları olacağını kaydetti.

Yuryev, yorumunu şöyle sürdürdü:

"ABD'nin yaptıkları, tamamen sorumsuzluktur, dış politikayı tamamen gösteriş amaçlı sembolik eylemlere indirgemektir. Bu tür politikanın sonuçları, öncelikle ABD ve maalesef diğer ülkeler için de çok ciddi olacak. Bu durumda, Rusya'nın omuzlarına ek yük ve ek sorumluluk düşüyor. Amerikan yönetimi, hatalarından dolayı tokat yememeye alışkın. Bu tehlikeli alışkanlık, hatalar birikince tüm sistemi yıkacak çöküşe yol açabilir."