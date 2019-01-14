'Türkiye, Asyalı göçmenler için Rusya’dan daha cazip hale geldi'

Rusya uzun yıllardır Orta Asya’dan çok sayıda göçmen işçi kabul eden ülkelerin başında geliyor ama bu durum günümüzde değişmeye başladı.

Uluslararası haber internet dergisi The Diplomat'a göre, Rusya'nın bu işgücü piyasasındaki hakimiyeti, Orta Asya ülkeleri için vize muafiyeti, nispeten yüksek ücretler, Orta Asyalıların Rus dilini ve kültünü bilmesi gibi birkaç faktörden kaynaklanıyordu. Ancak son yıllarda Rusya'ya gelen göçmen sayısında belirli bir şekilde azalma yaşanıyor ve bunun iki temel sebebi var.

Ruble değerinin düşmesiyle Rus işgücü piyasasının göçmenler için daha az çekici hale geldiği belirtilen yazıda, bir diğer neden olarak da polisin, olası terör tehditlerini minimize etmek amacıyla kontrolleri artırması gösterildi. Bu koşulların, Orta Asyalı göçmen işçileri çalışmak için başka yerler aramaya zorladığı ifade edildi.

Dergi, şu değerlendirmede bulundu:

''Rus işgücü piyasasının popülaritesi azaldıkça Türkiye, Orta Asyalı göçmenleri giderek daha fazla çekmeye başlıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, vatandaşları Türkiye'de çalışma iznine sahip ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Ayrıca Özbekistan, 2017'de Türkiye'de gözaltına alınan yasadışı göçmen sayısına göre ilk 5 ülke arasına girdi.

Genel olarak Türkiye, yıllar içinde Orta Asyalı göçmen işçiler için daha erişilebilir hale geldi. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye, ticareti genişletmek ve insanların hareketini kolaylaştırmak amacıyla bu eski Sovyet cumhuriyetlere vize muafiyeti getirdi. Türk yönetimi, Rus mevkidaşlarıyla kıyasla çok daha az katı olan kurallar uyguluyor. Örneğin, Orta Asyalı göçmen işçilerin yasal olarak ülkede kaldığı süre içinde hiçbir kuruma kayıt olması gerekmiyor. Rusya'yla kıyaslandığında Türkiye'de göçmenler karmaşık bürokratik prosedürlerden azat ediliyor. Ayrıca Orta Asyalı göçmenlere göre Türk toplumu, komşu Arap ülkelerinden farklı olarak çok daha açık. Türkler, Orta Asya halklarıyla ortak kültür ve tarihe sahip olduklarını biliyor.

Ancak 2016'daki Atatürk Havalimanı ve Reina saldırılarının ardından Türk toplumu göçmenlere daha kuşkulu olmaya başladı.

Bu saldırılar, Orta Asya ülkelerine vize muafiyeti konusunda tartışmalara yol açtı. Florida Uluslararası Üniversitesi'nden Prof. Galib Başirov'a göre, Türk hükümeti teröristlerin uyruğunu vurgulamamaya çalışıyor ve IŞİD gibi çok daha ciddi tehdide dikkat çekiyor.

Hatta Türk hükümeti bir anlamda Orta Asyalı göçmenlere desteğini artırdı. Örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz kasım ayında Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan vatandaşları için vizesiz bulunma süresini uzatan kararı imzalamıştı. Bu da hiç şüphesiz Türk işgücü piyasasına Orta Asya'dan yeni göçmen işçilerin gelmesine vesile olacak.

Erdoğan başkanlığındaki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, Orta Asyalı göçmenlere yönelik çok samimi bir politika yürütüyor. Ancak ülkede yaklaşık 3.8 milyon işsiz var. İşsiz gençlerin oranı yüzde 20'yi geçiyor. Bu yüzden hükümetin bu politikası gelecekte, genel olarak göçmen karşıtı olan muhalefet tarafından daha fazla eleştiriye yol açabilir''.