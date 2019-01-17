Kayıt
11:22 17 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul kalabalık

    Avrasya Araştırma'dan 10 büyükşehir için anket: İstanbul bıçak sırtı, Ankara'da Yavaş açık ara önde

    © AA / Arşiv
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 62

    Avrasya Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Hatay ve Denizli'de yaptığı yerel seçim anketi sonuçlarını yayınladı. Ankete göre Ankara'da Mansur Yavaş açık ara önde görünürken, İstanbul'da başa baş bir tablo göze çarpıyor. Ankette kararsız oyların yüksekliği de dikkat çekiyor.

    Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 10 büyükşehir için iki ittifak adaylı (Cumhuriyet İttifakı/Millet İttifakı) seçim durumunda oluşacak oy oranlarıyla ilgili yaptıkları anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

    ​"Değerlendirme yaparken sadece iki aday olması durumunda sorulduğunu, HDP, SP gibi partilerin ve olası bağımsız adayların sonuçları değiştirme ihtimali olduğu unutmayalım" diyen Özkiraz, MHP seçmeninin ittifaka yüzde 40, AK Parti seçmeninin ise yüzde 80 oranında 'sadık' olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi.

    Turkish President Recep Tayyip Erdoğan addresses his supporters in Konya, Turkey, December 17, 2018.
    © REUTERS / Cem Oksuz/Presidential Press Office
    'AK Parti, yaptırdığı anketlerde yüzde 35 oyda kaldı, Ankara'yı kaybetme riskini gördü'
    Verilere göre İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 44, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 42. Kararsızların oranı yüzde 14. Ankara'da İYİ Parti'nin desteğiyle CHP'den aday olan Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 49, AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'nin oyu yüzde 40. Kararsızların oranı yüzde 11.

    İzmir'de CHP'nin adayının oyu yüzde 63, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci'nin oyu yüzde 24. Kararsızların oranı yüzde 13.

    Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Avrasya Araştırma'nın 10 kent için ulaştığı sonuçlar ve Özkiraz'ın iller için yaptığı değerlendirmeler şöyle:

    İSTANBUL (Yüzde)

    Binali Yıldırım: 44 / AK Parti

    Ekrem İmamoğlu 42 / CHP

    Kararsız 14

    (Burada HDP ve SP adayları seçimi belirleyecektir. Her iki partinin iki ittifaktan karşılıklı alacağı oy oranı belirleyici.)

    ANKARA

    Mansur Yavaş: 49 /CHP

    Mehmet Özhaseki 40 / AK Parti

    Kararsız: 11

    İZMİR

    CHP adayı: 63

    Nihat Zeybekci: 24

    Kararsız: 13
    (CHP İzmir'de %70 üstü oy ile kazanacak)

    BURSA

    Alinur Aktaş: 36 / AK Parti

    Mustafa Bozbey: 34 / CHP

    Kararsız: 30

    (Kararsızların en yüksek olduğu büyükşehir.)

    ANTALYA

    Muhittin Böcek: 52 /CHP

    Menderes Türel: 38 / AK Parti

    Kararsız: 10

    (Burada Böcek 55 uzeri bir oy ile kazanacak)

    ADANA

    Hüseyin Sözlü: 38 / MHP

    Zeydan Karalar: 36 / CHP

    Kararsız: 26

    (Burada seçim sonuçlarını HDP belirleyecek)

    AYDIN

    Özlem Çerçioğlu: 54 / CHP

    Mustafa Savaş: 36 / AK Parti

    Kararsız: 10

    BALIKESİR

    İsmail Ok: 42 / İYİ Parti

    Yücel Yılmaz: 38 / AK Parti

    Kararsız: 20

    (Burada İsmail Ok MHP ve AKP'den oy alıyor kararsız CHP seçmenini de ikna ederse beklemedik bir fark ile kazanacak. Ahmet Akın'ın kampanyaya omuz vermesi önemli.)

    HATAY

    Lütfü Savaş: 48 / CHP

    İbrahim Güler: 36 / AK Parti

    Kararsız: 16

    DENİZLİ

    Ümit Bahtiyar: 46 / İYİ Parti

    Osman Zolan: 38 / AK Parti

    Kararsız:16

    İlgili konular:

    Optimar anketine göre hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?
    AK Partili Özhaseki'den İzmir anketi yorumu: Orada insanlar daha çok özgürlüklerine düşkünler, bu kaygıyı anlıyorum
    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, Cumhur İttifakı, MHP, CHP, AK Parti, Avrasya Araştırma, Özlem Çerçioğlu, İsmail Ok, Zeydan Karalar, Hüseyin Sözlü, Menderes Türel, Muhittin Böcek, Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki, Nihat Zeybekci, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Kemal Özkiraz, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yıktırılan bina ve köprüler
    Dinamitle yıkılan bina ve köprülerin 'etkileyici' görüntüleri
    Karikatür
    ABD'den Rusya'ya: 9M729 füzesini imha edin
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet