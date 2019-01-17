Avrasya Araştırma'dan 10 büyükşehir için anket: İstanbul bıçak sırtı, Ankara'da Yavaş açık ara önde

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 10 büyükşehir için iki ittifak adaylı (Cumhuriyet İttifakı/Millet İttifakı) seçim durumunda oluşacak oy oranlarıyla ilgili yaptıkları anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.
Büyükşehirlerde sadece CHP/İyi parti ittifakı ve Cumhur ittifakı katılırsa oyunuz ne yönde olur?— Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) 16 января 2019 г.
İstanbul
E.İmamoglu 42
B.Yildirim 44
Kararsız 14
Burada HDP ve SP adayları seçimi belirleyecektir. Her iki partinin iki ittifaktan karşılıklı alacağı oy oranı belirleyici.
"Değerlendirme yaparken sadece iki aday olması durumunda sorulduğunu, HDP, SP gibi partilerin ve olası bağımsız adayların sonuçları değiştirme ihtimali olduğu unutmayalım" diyen Özkiraz, MHP seçmeninin ittifaka yüzde 40, AK Parti seçmeninin ise yüzde 80 oranında 'sadık' olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi.
İzmir'de CHP'nin adayının oyu yüzde 63, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci'nin oyu yüzde 24. Kararsızların oranı yüzde 13.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Avrasya Araştırma'nın 10 kent için ulaştığı sonuçlar ve Özkiraz'ın iller için yaptığı değerlendirmeler şöyle:
İSTANBUL (Yüzde)
Binali Yıldırım: 44 / AK Parti
Ekrem İmamoğlu 42 / CHP
Kararsız 14
(Burada HDP ve SP adayları seçimi belirleyecektir. Her iki partinin iki ittifaktan karşılıklı alacağı oy oranı belirleyici.)
ANKARA
Mansur Yavaş: 49 /CHP
Mehmet Özhaseki 40 / AK Parti
Kararsız: 11
İZMİR
CHP adayı: 63
Nihat Zeybekci: 24
Kararsız: 13
(CHP İzmir'de %70 üstü oy ile kazanacak)
BURSA
Alinur Aktaş: 36 / AK Parti
Mustafa Bozbey: 34 / CHP
Kararsız: 30
(Kararsızların en yüksek olduğu büyükşehir.)
ANTALYA
Muhittin Böcek: 52 /CHP
Menderes Türel: 38 / AK Parti
Kararsız: 10
(Burada Böcek 55 uzeri bir oy ile kazanacak)
ADANA
Hüseyin Sözlü: 38 / MHP
Zeydan Karalar: 36 / CHP
Kararsız: 26
(Burada seçim sonuçlarını HDP belirleyecek)
AYDIN
Özlem Çerçioğlu: 54 / CHP
Mustafa Savaş: 36 / AK Parti
Kararsız: 10
BALIKESİR
İsmail Ok: 42 / İYİ Parti
Yücel Yılmaz: 38 / AK Parti
Kararsız: 20
(Burada İsmail Ok MHP ve AKP'den oy alıyor kararsız CHP seçmenini de ikna ederse beklemedik bir fark ile kazanacak. Ahmet Akın'ın kampanyaya omuz vermesi önemli.)
HATAY
Lütfü Savaş: 48 / CHP
İbrahim Güler: 36 / AK Parti
Kararsız: 16
DENİZLİ
Ümit Bahtiyar: 46 / İYİ Parti
Osman Zolan: 38 / AK Parti
Kararsız:16
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)