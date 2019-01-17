Uluslararası Sosyal Medya Derneği: İlerleyen seçimlerde fenomen veya influencer belediye başkan adayları görebiliriz

Erdoğan'ın yerel seçimlerde ses ve görüntü kirliliğinin engellenmesi için sosyal medyadan kampanyaları yapacaklarını açıklamasını değerlendiren USMED Başkanı, "Afiş dönemi bitti, hatta afiş asan partiler artık gençlere sempatik gelmiyor. Bu nedenle ilerleyen seçimlerde fenomen veya influencer belediye başkan adayları görebiliriz" dedi.
Facebook'ta 43, Instagram'da 37, Twitter'da ise 9 milyonluk kullanıcı sayısını aşan Türkiye'de, siyasi parti ve adayları da seçim çalışmalarında önceliğini sosyal medyaya veriyor.
Her ilin 'meşhur' sosyal medya kullanıcıları olduğuna dikkat çeken Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, "Bundan sonraki seçimlerde fenomen veya influencer belediye başkan adayları görebiliriz. YouTuber'ların yükselişi sürüyor, yerel seçimde de sosyal medya kampanyalarını sıklıkla görebiliriz. Aday ve fenomen buluşmaları, sosyal medya kullanıcılarıyla etkinlikler, sosyal medya hediye kampanyaları, canlı yayınlar gibi bir çok etkinlik bu seçimde aktif bir şekilde kullanılacaktır" diye konuştu.
'AFİŞ ASAN PARTİLER ARTIK GENÇLERE SEMPATİK GELMİYOR'
Oy kullanmaya çok istekli olmayan gençlerin sosyal medya aracılığıyla sandığa çekilmeye çalışılacağını belirten Ercan ifadelerini kullandı: "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı, 'Bu seçimde sokakları değil sosyal medyayı daha etkin kullanacağız' dedi. Afiş dönemi bitiyor, hatta afiş asan partiler artık gençlere sempatik gelmiyor, sosyal medya duvarları isteğe bağlı olduğu için ilgili seçmeni yakalamak ve siyasal iletişim motivasyonunu arttırmak için daha modern bir çözüm olarak göz çarpıyor. Yerel seçimde sosyal medya duvarları Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar aktif kullanılacak" ifadelerini kullandı.
'INSTAGRAM'DA DÜNYA 2.'SİYİZ, METROPOLLER VE BATIDA FACEBOOK KULLANIMI AZALIYOR'
Sosyal medyanın partilerin sesini duyurmada kullandığı etkili bir araç olduğuna dikkat çeken Ercan, yaş gruplarına göre farklı sosyal medya kullanıcı olduğunu belirtti: "Facebook kullanımı gençlerde hiç olmadığı kadar düştü. Instagram 18-24 yaş arası en çok kullanılırken Facebook 25-34 yaş arası en çok kullanım görülüyor. Snapchat ise 18 yaş altı daha çok kullanım yapılıyor yani Snapchat'te yapılan bir siyasal iletişim kampanyası etkili olmaz. Nüfus ve kullanım oranına baktığımızda Instagram'da dünya 2.'siyiz. Instagram, her kesimden insanın buluştuğu yer. Burada lokasyon bazlı reklamlar verilebilir, yerel seçim olduğu için reklam verirken seçim bölgesi ve yaş seçilebilir, bu da tarihte hiç olmadığı kadar muhatap kitleye ulaşmayı kolaylaştıran bir teknoloji. Öte yandan metropol şehirler ve Türkiye'nin batısında Facebook azalırken Anadolu'da ise kullanım devam etmektedir."
'GENÇLER ARTIK TEKNOLOJİYE BİR İDEOLOJİ GİBİ BAKIYOR'
Sosyal medyanın çift taraflı etkileşimi mümkün kıldığını kaydeden Ercan, bununlar birlikte tek taraflı iletişimin tarihe karıştığını söyledi. Artık herkesin bir konuda fikri olduğunu ifade eden Ercan, şöyle devam etti: "Bilgiye ulaşım kolaylaştı. Böylesi bir ortamda, seçmenle birebir iletişime geçen, onları dinleyen, sorularına cevap veren partilerin ve adayların sempati oluşturması ve seçmeni iknası daha kolay olacak, iletişime açık, teknolojiyle arası iyi olan adaylar gençleri sandığa çekebilecek. Bu aşamada videoları iyi kullanan grafiklerine özenen ve takipçi sayısı yüksek olan adaylar başarı hale gelebilecek. Gençler artık teknolojiye bir ideoloji olarak bakıyor ve orta yaşın üzerindeki ideolojik bilgiler ile sandığa gitmiyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Şahsımın Twitter'da takipçi sayısı 13.5 milyona yaklaştı, dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. İnternet kullanımı yaygınlaşıyor. Araç giydirmeleri ve açık hava reklam kanallarını, gazete ve televizyon reklamlarını gürültü ve görüntü yapmadan devam edeceğiz. Böylece şikayetleri de tümüyle ortadan kaldırmış olacağız" demişti.
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