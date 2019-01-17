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14:27 17 Ocak 2019
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    Menbiç'te patlama

    Rusya'dan Menbiç saldırısı yorumu: Teröristlerin istikrarsızlıktan güç topladığını gösteriyor

    © Fotoğraf : DHA
    Analiz
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    Suriye'nin Menbiç ilçesinde dün meydana gelen ve resmi rakamlara göre dördü ABD vatandaşı toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak Sputnik'e konuşan Rusya Bilimler Akademisi uzmanlarından Boris Dolgov, ilçedeki istikrarsızlığın sonucu olarak teröristlerin yeniden güç topladıklarını belirtti.

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    © REUTERS /
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    Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Doğu Çalışmaları Enstitüsü'nün Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi uzmanlarından Boris Dolgov, Menbiç'teki terör saldırısına neyin yol açmış olabileceği hakkında şunları söyledi:

    "Bu, farklı güçlerin faaliyetlerinin sonucu olarak bu ilçedeki şartlarda meydana gelen istikrarsızlaşmanın ortaya çıkardığı bir durum. Bilindiği gibi Menbiç ilçesi Kürt silahlı grupları tarafından kontrol ediliyordu; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları da başlamıştı. Türkiye, Kürt silahlı grupları destekleyen ABD'nin Türk ordusunun faaliyetine yeşil ışık vermesiyle birlikte ABD ile uzlaşmaya da varmıştı. Bunun arkasından Amerikan kuvvetlerinin Suriye'den ve dolayısıyla bu bölgeden de çıkacağına dair Trump'ın açıklaması gündeme gelmiş, daha sonra Kürt liderlerle Suriye hükümeti arasında görüşmeler başlamıştı. Böyle istikrarsız bir ortamda IŞİD militanların sızması son derece anlaşılır bir şey."

    Teröristlerin bu durumdan, nüfuzlarını tekrar tesis etmek için yararlanmaya çalışıyor olmasının da mümkün olduğunu ifade eden Rus uzman Dolgov şöyle devam etti:

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA /
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    "Bu terör saldırısı, istikrarsız durumun ve muhtelif güçlerin karşı karşıya gelmesinin sonucu olarak genel olarak ezilmiş bulunan IŞİD'in kuvvet topladığına tanıklık ediyor. Ama IŞİD'in yenilgiye uğratılmasından sonra muhtelif güçler arasında çelişkilerin ortaya çıktığı böyle bir durum, onların nüfuzlarını ve silahlı birliklerini yeniden tesis etmeleri ve güçlerini toplamaları için olanak veriyor."

    Dün yapılan saldırıda ABD Merkez Komutanlığı'nın açıklamasına göre iki askeri personel, bir sivil çalışan ve bir de ordu için çalışan paralı asker ölmüştü. Saldırıda ayrıca üç kişi de yaralanmıştı.

    Etiketler:
    istikrarsızlık, analiz, açıklama, Rusya Bilimler Akademisi Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rusya Bilimler Akademisi Doğu Çalışmaları Enstitüsü, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), YPG, IŞİD, Boris Dolgov, Menbiç, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
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