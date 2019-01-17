Rusya'dan Menbiç saldırısı yorumu: Teröristlerin istikrarsızlıktan güç topladığını gösteriyor

"Bu, farklı güçlerin faaliyetlerinin sonucu olarak bu ilçedeki şartlarda meydana gelen istikrarsızlaşmanın ortaya çıkardığı bir durum. Bilindiği gibi Menbiç ilçesi Kürt silahlı grupları tarafından kontrol ediliyordu; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları da başlamıştı. Türkiye, Kürt silahlı grupları destekleyen ABD'nin Türk ordusunun faaliyetine yeşil ışık vermesiyle birlikte ABD ile uzlaşmaya da varmıştı. Bunun arkasından Amerikan kuvvetlerinin Suriye'den ve dolayısıyla bu bölgeden de çıkacağına dair Trump'ın açıklaması gündeme gelmiş, daha sonra Kürt liderlerle Suriye hükümeti arasında görüşmeler başlamıştı. Böyle istikrarsız bir ortamda IŞİD militanların sızması son derece anlaşılır bir şey."
Teröristlerin bu durumdan, nüfuzlarını tekrar tesis etmek için yararlanmaya çalışıyor olmasının da mümkün olduğunu ifade eden Rus uzman Dolgov şöyle devam etti:
Dün yapılan saldırıda ABD Merkez Komutanlığı'nın açıklamasına göre iki askeri personel, bir sivil çalışan ve bir de ordu için çalışan paralı asker ölmüştü. Saldırıda ayrıca üç kişi de yaralanmıştı.
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