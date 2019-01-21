'Türkiye, dünyanın dört bir yanında müttefiklerini bırakan ABD’ye artık güvenmiyor'

Rus siyaset uzmanı, Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi'nden (RUDN) Prof. Dr. Yuriy Poçta, Sputnik'e yaptığı açıklamada McGurk'un açıklamasının ABD'nin Suriye arenasındaki başarısızlığından duyduğu öfkeden kaynaklandığını vurguladı:

"McGurk kendi görevinin üstesinden gelemedi ve gitti, aynısını ABD de yapıyor, askerlerini çekerek Suriye'deki varlığına yeni bir anlam kazandırmaya çalışıyor. Burada iki ülke arasında rekabet söz konusu. ABD, Suriye dâhil tüm ülkeleri kontrol etmek isteyen küresel emperyalist bir ülke, Türkiye ise bölgede var olan tehditlerden kendi topraklarını korumak isteyen bölgesel bir güç".

'ABD MÜTTEFİKLERİNE SERT DAVRANIYOR'

ABD'nin Türkiye'ye yönelik eylemlerinin müttefiklik ilişkisine uygun olduğunun söylenemeyeceğini belirten Poçta, "ABD kendi müttefiklerine sert davranıyor. Bölgesel işlerde bağımsız olmaya çalışan Türkiye, birçok konuda ABD ile hemfikir değil. İki ülke NATO'da resmen müttefik olmayı sürdürüyor, Türkiye'de Amerikan askeri üsleri bulunuyor, Türkiye ABD'den silah satın alıyor, ancak Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan güçlü ve bağımsız iç ve dış politika yürütüyor ve bu, Washington'la zıtlaşmalara yol açıyor. Sadece ABD'nin Türkiye ile mutabakatına rağmen Kürt gruplara silah tedarik etmeye devam ettiğini ve bunun yanı sıra Menbiç'te çizilen yol haritasından sapmalar olduğunu ve her türlü şantaja başvurduğunu dikkate alırsak, kendilerini güvenilir bir partner olarak değerlendirmek oldukça zor. Eğer daha geniş bakılacak olursa tüm dünya, ABD'nin Mısır'da da, Libya'da da müttefiklerini kolayca bıraktıklarına tanıklık etti, bu nedenle Türkiye'nin ABD'ye zerre kadar bile güveni yok" ifadelerini kullandı.

Suriye konusunda pek çok çıkarları bir araya gelen Türkiye'nin ve ABD'nin arasında birçok sorunlu konu ve doğal olarak ihtilaf oluştuğunu belirten uzman, "Eğer Türkiye, Kürt birlikleri terörist olarak görüyorsa, ABD ise aynı kişilere IŞİD ve Esad rejimiyle mücadelede müttefik gözüyle bakıyor. Durum hala çok karmaşık, fakat Rusya'nın katılımı sayesinde istikrara kavuşuyor ve şu anda asıl mesele, Türkiye ve ABD'nin savaş sonrasındaki barış sürecinde nasıl bir rolde olacakları. ABD'nin eski Özel Temsilcisi'nin bu suçlayıcı ifadesi de bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.



Çeviri: Erkan Kurtuluş