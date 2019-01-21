‘Türkiye’deki ekonomik kriz sığınmacıları Suriye’ye dönmeye zorluyor’

İspanya’nın en büyük sosyopolitik gazetelerinden El Pais, Türkiye’de fiyatların yıllık bazda yüzde 20’den fazla artış göstermesi ve ekonomik büyüme hızının önemli ölçüde düşmesi ile kendini gösteren ekonomik krizin ülkedeki sığınmacıların yaşamını zorlaştırdığını ve onları Suriye’ye dönmek zorunda bıraktığını yazdı.

© AA / Semih Yüksel Soylu: 291 bin Suriyeli geri döndü

Gazetenin sayfalarına taşıdığı makalede, birçok Suriyelinin Türkiye'de çalışmaları karşılığında kayıt dışı maaş aldığı, üstelik bu maaşların Türklerin ücretlerine göre daha düşük olduğu kaydedildi. Yazıda ayrıca mevcut ekonomik krizin Türk toplumunun, Ankara'nın daha Suriye krizinin başlangıcına denk gelen 2011'de kapılarını açtığı ‘Suriyeli konuklara' karşı olumsuz tutumunu daha da kötüleştirdiğine dikkat çekildi.

Habere göre Türkiye'de kayıtlı yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Geçtiğimiz 8 yıl içinde Türkiye, bu kişilerin kabul ve entegrasyonu için 30 milyar euro harcadı.

Önümüzdeki martta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Türk yetkililerin Suriyelilerin evlerine dönmesini kapsayan programların uygulamasını hızlandırdığı belirtilen yazıda, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bu sayıyı 50 bin olarak ifade etse de Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bu programlar kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 295 bin kişinin Suriye'ye döndüğü vurgulandı.