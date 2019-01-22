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02:36 22 Ocak 2019
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    Nükleer-silah

    Alman uzman: Nükleer saldırıdan korunmak için uzaya silah konuşlandırma fikri yalnızca bir yanılsama

    © AFP 2018 / Wang Zha
    Analiz
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    Alman uzman Jürgen Altmann, büyük bir savaşın çıkması halinde ABD’nin Rusya tarafından gelebilecek yoğun nükleer saldırıya karşılık verecek durumda olmayacağını belirtti.

    Washington / Kongre Binası
    © AFP 2018 / Jewel SAMAD
    ABD, kendi kentlerine yönelik nükleer saldırının risklerini değerlendiriyor
    Dortmund Teknik Üniversitesi bünyesinde barış araştırmaları yapan ve Uluslararası Robot Silahlar Kontrol Komitesi'nin (ICRAC) kurucularından fizikçi Jürgen Altmann, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin füze savunma sistemimi modernize ederek ABD'yi nükleer saldırıdan koruyabilecek özel insansız hava araçlarını uzaya çıkarmaya yönelik planlarını yorumladı.

    Alman Deutschlandfunk gazetesinin haberine göre Altmann, ABD'li askeri yetkililerin bir çeşit ‘kalkan' oluşturarak füzelerden koruma sağlayacaklarını düşünerek büyük bir yanılgıya düştüklerini, önleyici füzelerin Rus füzesini düşürmek için sadece yüzde 10'luk bir şansı olduğunu kaydetti.

    Alman uzman ayrıca Anti Balistik Füze Anlaşması'nın (ABM) iptalinden sonra Rusya'nın, Amerikan hava savunma sisteminin işini daha da zorlaştıracak bir dizi yöntem geliştirdiğini ifade etti.

    ABD - Rusya bayrağı
    © Flickr /
    ABD basını: Rusya, nükleer silahlardan daha tehlikeli silahlara sahip, INF'den çekilmek hata olur
    ABD'nin Alaska'daki hava savunma sistemini genişletmesinin de Rusya'dan gelebilecek yoğun bir nükleer saldırıyı püskürtmeye yardım etmeyeceğini belirten Altmann, bu tür önlemlerin sadece İran ve Kuzey Kore'ye karşı etkili olacağını savundu.

    Washington'un uzaya uyduları düşürebilen füze savunma silahları yerleştirmeye yönelik planlarını eleştiren uzman, "Bu uzay kuvvetleri oluşturma fikri daha Ronald Reagan döneminde başarısızlığa uğrayan çok eski bir fikir" dedi ve Rusya'nın böyle bir adımı karşılıksız bırakmayacağını vurguladı.

    Altmann'a göre bu tür adımlar, Dünya yörüngesinde birbirlerine çok yakın iki uzay ordusu olacağı ve bu orduların bilgisayar programında basit bir hata nedeniyle birbirlerine saldırabilecekleri, bunun da kapsamlı bir dünya savaşına yol açacağı için dünyadaki durumu daha da kötüleştirdiğinin altını çizdi.

    Bu tür kışkırtıcı adımlardan çekinme çağrısı yapan Alman, başka bir devletin saldırısından korunmak umuduyla uzaya silah konuşlandırma fikrinin yalnızca bir yanılsama olduğunu vurguladı.

    Etiketler:
    Silah, Nükleer, Uluslararası Robot Silahlar Kontrol Komitesi, Jürgen Altmann, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya, ABD, Rusya
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