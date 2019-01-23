Rus uzman: Suriye'nin Tel Aviv Havaalanı'nı bombalayarak cevap vermek istemesi meşru hakkı

Sputnik muhabirinin sorularını cevaplayan Boris Dolgov, bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:
"İsrail, Suriye topraklarına karşı sürekli saldırılarda bulunuyor ve bu saldırıları, Suriye'de İsrail'e karış terör saldırılarına hazırlanan ve İsrail'in ulusal güvenliğini tehdit eden İran kuvvetlerinin bulunuyor olmasıyla gerekçelendiriyor. Suriye'ye yapılan saldırılar İsrail'de bu şekilde meşrulaştırılıyor, ancak bunlar uluslararası hukuku çiğneyen saldırgan eylemler. Bu nedenle Suriye tarafının açıklaması, İsrail'in saldırgan eylemlerine karşılık meşru bir tepkidir."
'RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN SİYASİ ÇÖZÜMDE YER ALIR'
Dolgov, şu ifadeleri kullandı:
"Suriye'nin İsrail topraklarına saldırıyla cevap vermesi tamamen mümkündür. Şüphesiz ki bunun olumsuz sonuçları olacak, Suriye ile İsrail arasında askeri eyleme yol açacaktır. Olayların bu şekilde gelişmesi son derece mümkün ancak bence, BM tarafından ve Suriye'deki çatışmada şu veya bu derecede etkin bulunan dış aktörler tarafından tedbirler alınacaktır. Bu duruma karşı orada bulunan Rusya'dan başka Türkiye ve İran da tepkisini gösterecek, böyle bir durumun siyasi çözümünde yer alacaklardır. Batı ve öncelikle ABD de kendi görüşünü ifade edecektir. Yani bu durumun, Ortadoğu'daki çatışmalı durumu bütün olarak gerginleştireceğini tespit etmek mümkün."
Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına batı, güneybatı ve güney istikametlerinden üç hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda dört Suriye ordu mensubunun öldüğü, altı askerin de yaralandığı bildirilmişti.
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