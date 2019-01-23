Rus uzman: Suriye'nin Tel Aviv Havaalanı'nı bombalayarak cevap vermek istemesi meşru hakkı

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nden akademisyen Dolgov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İsrail’in arkası kesilmeyen saldırgan eylemlerine cevap olarak Şam’ın Tel Aviv Havaalanı’na saldırmasının tamamen meşru bir eylem olacağını, ancak bunun iki ülkeyi askeri bir çatışmaya sürükleyebileceğini söyledi.

© AFP 2018 / THOMAS COEX Suriye'den Tel Aviv Havalimanı’nı vurma tehdidi

Suriye'nin BM'deki Daimi Temsilcisi Beşar Caferi dün, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına yönelik bir tedbir almazsa, Şam'ın da cevap olarak Tel Aviv Havaalanı'na saldırıda bulunabileceğini söylemişti.

Sputnik muhabirinin sorularını cevaplayan Boris Dolgov, bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"İsrail, Suriye topraklarına karşı sürekli saldırılarda bulunuyor ve bu saldırıları, Suriye'de İsrail'e karış terör saldırılarına hazırlanan ve İsrail'in ulusal güvenliğini tehdit eden İran kuvvetlerinin bulunuyor olmasıyla gerekçelendiriyor. Suriye'ye yapılan saldırılar İsrail'de bu şekilde meşrulaştırılıyor, ancak bunlar uluslararası hukuku çiğneyen saldırgan eylemler. Bu nedenle Suriye tarafının açıklaması, İsrail'in saldırgan eylemlerine karşılık meşru bir tepkidir."

Dolgov, Suriye'nin BM'ye sürekli olarak İsrail'in saldırgan eylemlerini engellemesi için bir takım tedbirler alması için başvuruda bulunduğunu, ancak şu ana kadar hiçbir şey yapılmadığını da hatırlattı.

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Dolgov, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin İsrail topraklarına saldırıyla cevap vermesi tamamen mümkündür. Şüphesiz ki bunun olumsuz sonuçları olacak, Suriye ile İsrail arasında askeri eyleme yol açacaktır. Olayların bu şekilde gelişmesi son derece mümkün ancak bence, BM tarafından ve Suriye'deki çatışmada şu veya bu derecede etkin bulunan dış aktörler tarafından tedbirler alınacaktır. Bu duruma karşı orada bulunan Rusya'dan başka Türkiye ve İran da tepkisini gösterecek, böyle bir durumun siyasi çözümünde yer alacaklardır. Batı ve öncelikle ABD de kendi görüşünü ifade edecektir. Yani bu durumun, Ortadoğu'daki çatışmalı durumu bütün olarak gerginleştireceğini tespit etmek mümkün."

© Sputnik / CC BY-SA 3.0 / Srđan Popović / S-125 Neva air defense system Suriye hava savunması, İsrail'in saldırısını püskürttü

İsrail ordusu 21 Ocak gecesi ‘Suriye'deki İran silah depolarına yönelik' olduğunu iddia ettiği saldırıları sırasında bombardımanda görevli İsrail uçaklarına ateş açan birkaç Suriye hava savunma bataryasına da saldırmıştı. Mayıs ayından beri bu kapsamda saldırı düzenlememiş olan İsrail kaynakları, son saldırının ‘Golan tepelerine füze saldırısı girişimine cevap olduğunu' ileri sürmüşlerdi.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına batı, güneybatı ve güney istikametlerinden üç hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda dört Suriye ordu mensubunun öldüğü, altı askerin de yaralandığı bildirilmişti.