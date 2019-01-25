'Erdoğan, Venezüella'da olanlara 15 Temmuz'da yaşananların hassasiyetiyle tepki veriyor

Azeri siyaset bilimci Fikret Sadıhov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz’da olanlardan sonra dünyanın farklı ülkelerindeki bu tarz girişimlere de hassasiyetle tepki verdiğini belirtti. Sadıhov’a göre, Ankara’nın Venezüella’da Maduro’yu desteklemesindeki temel etken seçimle gelen hükümetlerin devrilmesine karşı olması.

Sputnik'e konuşan Azeri siyaset bilimci Fikret Sadıhov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezüella'daki olanlara yönelik tavrını değerlendirdi.

"Türkiye Venezüella ile oldukça uzun süredir dostane ilişkileri olan bir ülke. Birçok anlaşma ve mutabakatları var" diyen Sadıhov "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok kez askeri yollarla, seçilmiş bir iktidarın devrilmesi girişimlerine karşı olduğunu söyledi. Ankara'nın Venezüella'da olanları değerlendirmesinin temelinde yatan faktör bu" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN, DARBE GİRİŞİMİ GİBİ OLAYLARA BÜYÜK HASSASİYLE TEPKİ VERİYOR'

Sadıhov "Türkiye'de de çok da uzun olmayan bir süre önce bir darbe girişimi olduğunu hatırlayalım, bu halk tarafından desteklenmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın başka ülkeleri ve bölgelerindeki bu tarz olaylara büyük hassasiyetle tepki veriyor" dedi.

Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya şu sözlerle destek vermişti:

"Maduro inandığı yolda dik durur, devam ederse Venezuela halkının desteklediği, sandıktan çıkardığı liderinin arkasında duracağına inanıyorum. Milli iradeye aykırı yollarla bazı yöntemlerin denenmesini doğru bulmuyorum. Maduro sandıktan çıkmıştır".

Erdoğan, Maduro'yu o ana kadar tanımamasına rağmen 15 Temmuz'da kendilerini hemen aradığını da söylemişti.

Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Nicolas Maduro hükümetinin gayrimeşru olduğunu savunarak, kendini geçici başkan ilan etmişti.