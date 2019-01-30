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    Doğalgaz boru hattı

    'Avrupa, Rus gazı olmadan ayakta kalamaz'

    © AP Photo / Selcan Hacaoglu
    Analiz
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    Alman Die Welt Gazetesi, Avrupa’daki en büyük kaynakların gaz üretimini hızlı bir şeklide kıstıkları için Avrupa ülkelerinin doğal gaz ithalatına giderek daha bağımlı hale geldiklerini yazdı.

    Türk Akımı
    © Sputnik /
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    Gazetenin haberinde, Avrupa'nın doğal gaza ihtiyacının sürekli olarak arttığını, kendi üretimininse hızlı bir şekilde düştüğünü belirtti.

    Hollanda'nın Groningen kentinin yakınlarında yer alan ve Avrupa'daki toplam üretimin 6'da 1'ini karşılayan gaz sahasını örnek veren gazete, 2014 yılından bu yana bu sahadaki üretimin hızlı bir şekilde düştüğünü, bir zamanlar büyük gaz ihracatçısı olan Hollanda'nınsa 2017'de ilk kez bu yakıtı ithal etmeye başladığına dikkat çekti.

    Söz konusu sahanın 2030'da tamamen kapanabileceğini yazan Die Welt, Avrupa'da üretimin azalmasıyla birlikte gaz talebinin de hızlı bir artış gösterdiğini, analistlerin tahminlerine göre Avrupa'nın ithal ettiği gazın 2025'e doğru 409 milyar metreküpe ulaşacağını ve bunun tüm zamanların rekoru olacağını ifade etti.

    'TEK ÇÖZÜM ALTERNATİFİ RUS GAZI'

    Bu durumdaki tek çözüm alternatifinin Rus gazı olduğu belirtilen yazıda, enerji şirketi Gazprom'un zaten AB'nin gaz ihtiyacının yüzde 43'ünü karşıladığını, fakat yakın gelecekte Kuzey Akımı-2 ve Türk Akımı projelerinin tamamlanmasıyla bu oranın hissedilebilir şekilde yukarıya çekileceği vurgulandı. Haberde ayrıca Rus gazının fiyatının, başta ABD olmak üzere diğer tedarikçilerin fiyatına göre çok daha ucuz olduğu kaydedildi.

    'SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, RUS GAZI İLE REKABET EDEBİLECEK DURUMDA DEĞİL'

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
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    Sıvılaştırılmış gazın dünya gaz pazarındaki yerini kademeli olarak güçlendirmesine rağmen bu yakıtın fiyatının Rus gazı ile rekabet edebilecek durumda olmadığı belirtilen yazıda, ayrıca sıvılaştırılmış gaz fiyatlarının Asya'da giderek büyüyen talep dolayısıyla artamaya devam ettiği dile getirildi.

    Çin'de ekonomik büyümenin yavaşlaması, ABD ve Avustralya'nınsa sıvılaştırılmış gaz arzını, Rus gazına rekabet edebilecek duruma getirecek kadar önemli miktarda arttırması halinde bir değişim meydana gelebileceğini yazan Die Welt, fakat istatistiklere göre Çin'de yıllık gaz tüketim oranının şu anda yüzde 13 olduğunu, bu oranın 2023'te ikiye, 2040'a doğruysa üçe katlayabileceğini ve bu nedenle yakın gelecekte Amerikan gazının Rus gazının yerini alma olasılığının çok gerçekçi olmadığını vurguladı.

    Etiketler:
    Sıvılaştırılmış gaz, Enerji, Doğalgaz, Doğal gaz, Rus doğal gazı, Die Welt, Hollanda, Almanya, Avrupa, Rusya
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