'Rus-Türk-Azeri işbirliği formatı Moskova'da masaya yatırılacak'

Son yıllarda üçlü işbirliğini aktif şekilde artıran Rusya, Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni bir işbirliği formatı kurulmasına yönelik adımlar yarın Moskova'da düzenlecek olan "Moskova-Bakü-Ankara ekseni: Ticari ve ekonomik işbirliği perspektifleri" adlı yuvarlak masa toplantısında ele alınacak.

Liderler arasındaki yoğun görüşme trafiği sayesinde ticaret hacimlerini ve ekonomik işbirliğini pekiştiren Rusya, Türkiye ve Azerbaycan, Güney Gaz Koridoru, Şahdeniz gaz yataklarının keşfi, TANAP'ın inşası, TAP'ın inşası, Kuzey-Güney gaz koridoru ve Akkuyu NGS'nin inşası gibi önemli projeler üzerinde çalışıyor.

Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov, Rusya Devlet Duması ile Federasyon Konseyi'nden temsilcilerin de katılacağı yuvarlak masa toplantısının konseptini Sputnik'e değerlendirdi.

Rusya, Türkiye ve Azerbaycan arasında ikili formattaki işbirliklerinin arttığına ancak üçlü ilişki mekanizmasının henüz kurulmadığını kaydeden Markov, yuvarlak masa toplantısını hazırlarken Rusya-Türkiye-İran arasında Suriye'de yürütülen üçlü işbirliği formatı ile Rusya-Azerbaycan-İran arasındaki Kuzey-Güney gaz koridoruna ilişkin formattaki deneyimleri esas aldıklarını kaydetti.

Toplantıda Rus-Türk-Azeri işbirliği formatını kurmanın mümkün olup olmadığını ele alacaklarını belirten Markov, bunun için güzel ve sağlam bir temel bulunduğunun altını çizdi.

Çeviren: Fatih Kuduğ