Askeri uzman, Rusya ile Japonya arasında savaş çıkmasının olası sonuçlarını değerlendirdi

Kıdemli Orgeneral Anatoliy Zaytsev, Rus ‘Askeri Sanayi Kuryesi' dergisi için kaleme aldığı makalesinde, Tokyo'nun yayılma hırsından vazgeçmediğini ve ‘Büyük Japonya' planının iptal edilmediğini kaydetti. Japon güçleri ile araçları Rusya'nın Uzakdoğu'daki gücü ve araçlarıyla karşılaştıran uzman, üstünlüğün Tokyo'nun elinde olduğu sonucuna vardı.

Rusya'nın Uzakdoğu bölgesinde 25 denizaltı, 10 uzun menzilli savaş gemisi ve 32 kıyı koruma gemisine sahip olduğunu hatırlatan Zaytsev, Japonya'nın aksine beşi, F-35B savaş uçağını taşıyabilen helikopter destroyeri olmak üzere 66 savaş gemisine ve üçte biri yeni olan 18 denizaltısına sahip olduğunu kaydetti. Ayrıca Tokyo'nun elinde 7 füze, 8 çıkarma, 25 mayın tarama botu ile 5 deniz tankeri, 2 kontrol gemisi, 2 arama kurtarma gemisi, 1 mayın gemisi, 3 büyük ve 2 küçük çıkarma gemisi, yaklaşık 180 uçak ve 140 helikopterin olduğunu da sözlerine ekledi.

'KURİL ADALARINA ABD ÜSLERİ KURULUR'

Japonya'nın, bu askeri üstünlüğünü kullanarak Sahalin ve Güney Kuril Adalarına ani saldırıda bulunabileceğini vurgulayan Zaytsev, ABD'nin tarafsız duruş sergileyerek Rusya'yı nükleer silah kullanmamaya ikna etmeye çalışacağını, Çin'in ise bir kenara çekilerek muhtemelen Rusya'ya yönelik toprak iddialarında ısrar edeceğini yazdı.

Uzman, sonuç itibariyle Tokyo'nun, Washington'un çıkarlarını dikkate alacağı ve "ertesi gün" Kuril Adalarına Amerikan üslerinin kurulacağı tahmininde bulundu.