‘Avrupa, Venezüella konusunda ABD ile ortak bir nokta bulmaya çalışıyor’

Jeopolitik araştırma merkezi Eurocontinent Başkanı Pierre-Emmanuel Thomann, AB üyesi ülkelerin Venezüella’daki durumla ilgili, İran da dahil olmak üzere çeşitli konulardaki anlaşmazlıklara rağmen, 'Transatlantik ortaklığı'nın işlediğini göstermek için, ABD’yle ortak bir dil bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Sputnik'e konuşan Thomann, "AB hükümetleri, İran da dahil olmak üzere çeşitli konularda anlaşmazlıklara rağmen, transatlantik ortaklığın işlediğini göstermek için ABD ile birlikte, ortak bir dil bulmanın bir yolunu arıyorlar" ifadelerini kullandı.

Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinin ‘Bati'nın demokratik değerlere bağlılığını göstermek istediğini' belirten uzman, "Ancak bunun arkasında, AB'de dış politika konularındaki derin farklılıkların varlığını gizleme arzusu ve Avrupalıların AB çıkarları konusunda ortak bir jeopolitik vizyona sahip olmaması yatıyor" dedi.

AB ülkelerinin ABD politikasını izlemeye devam ettiğine vurgu yapan Tomann, "Washington, Venezüella'da ABD'nin çıkarlarına uymayan rejimleri değiştirmek ve Çin ve Rusya'ya karşı koymak için Monroe Doktrini'ni uyguluyor" şeklinde konuştu.

Avrupa Parlamentosu, Guaido'yu ‘meşru geçici başkan' olarak tanıyan kararı onaylamış ve AB hükümetlerini de aynı kararı alma çağrısı yapmıştı

Daha önce Almanya, Fransa ve İspanya hükümetleri, Maduro'yu acilen erken seçime gitmediği takdirde Guaido'yu 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanımakla tehdit etmişti.