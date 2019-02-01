‘Avrupa, Venezüella konusunda ABD ile ortak bir nokta bulmaya çalışıyor’

Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinin ‘Bati'nın demokratik değerlere bağlılığını göstermek istediğini' belirten uzman, "Ancak bunun arkasında, AB'de dış politika konularındaki derin farklılıkların varlığını gizleme arzusu ve Avrupalıların AB çıkarları konusunda ortak bir jeopolitik vizyona sahip olmaması yatıyor" dedi.
AB ülkelerinin ABD politikasını izlemeye devam ettiğine vurgu yapan Tomann, "Washington, Venezüella'da ABD'nin çıkarlarına uymayan rejimleri değiştirmek ve Çin ve Rusya'ya karşı koymak için Monroe Doktrini'ni uyguluyor" şeklinde konuştu.
Avrupa Parlamentosu, Guaido'yu ‘meşru geçici başkan' olarak tanıyan kararı onaylamış ve AB hükümetlerini de aynı kararı alma çağrısı yapmıştı
Daha önce Almanya, Fransa ve İspanya hükümetleri, Maduro'yu acilen erken seçime gitmediği takdirde Guaido'yu 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanımakla tehdit etmişti.
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