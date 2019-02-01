ORC 6 ilde anket sonuçlarını açıkladı: Seçmen kararsız

ORC'nin yerel seçimlere ilişkin 6 ilde yaptırdığı anket sonuçlarına göre, Ankara'da CHP-İYi Parti'nin ortak adayı Mansur Yavaş yüzde 41.9'luk oy oranıyla AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin 5 puan önünde.
Ankara'daki seçmenin yüzde 19'u ise kararsız.
MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 1, 2019
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy tercihleri pic.twitter.com/ntTAQJEP0V
Ankete göre, Antalya'da Millet İttifakı adayı Muhittin Böcek yüzde 40.5 oy oranıyla AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den önde. Türel'in oy oranı 38.7. Antalya'da da seçmenin büyük oranı kararsız: Yüzde 18.4.
MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 1, 2019
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy tercihleri pic.twitter.com/mDzvKrAtzA
Isparta'da MHP'li mevcut belediye başkanı anketlerde önde görünüyor ancak Isparta'da da yüzde 7'lik kararsız bir seçmen var.
MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 1, 2019
ISPARTA Belediye Başkanlığı için oy tercihleri pic.twitter.com/NgAueMcqTh
Zonguldak Belediyesi şu an CHP'de açıklanan ankete göre, Belediye Başkanlığı'nı MHP adayı kazanıyor. MHP adayı bir adım önde ama seçmenin yüzde 14.5'i kararsız durumda.
MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 1, 2019
ZONGULDAK Belediye Başkanlığı için oy tercihleri pic.twitter.com/1RbeYVrz7D
Ankete göre Bartın ve Çankırı'yı mevcut belediye başkanlarının yeniden kazandığı görülüyor.
MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 1, 2019
BARTIN Belediye Başkanlığı için oy tercihleri pic.twitter.com/9ely9XmqWX
MHP'nin Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın oy oranı 53.1, AK Parti'nin Çankırı adayı Hüseyin Boz'un oy oranı ise 39.5
MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 1, 2019
ÇANKIRI Belediye Başkanlığı için oy tercihleri pic.twitter.com/y54C1Ll6OE
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