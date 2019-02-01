ORC 6 ilde anket sonuçlarını açıkladı: Seçmen kararsız

ORC araştırma şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Ankara, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın ve Çankırı'da yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre kararsız seçmenlerin oranı dikkat çekici.

ORC'nin yerel seçimlere ilişkin 6 ilde yaptırdığı anket sonuçlarına göre, Ankara'da CHP-İYi Parti'nin ortak adayı Mansur Yavaş yüzde 41.9'luk oy oranıyla AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin 5 puan önünde.

Ankara'daki seçmenin yüzde 19'u ise kararsız.

MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy tercihleri pic.twitter.com/ntTAQJEP0V — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 1, 2019

Ankete göre, ​Antalya'da Millet İttifakı adayı Muhittin Böcek yüzde 40.5 oy oranıyla AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den önde. Türel'in oy oranı 38.7. Antalya'da da seçmenin büyük oranı kararsız: Yüzde 18.4.

MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy tercihleri pic.twitter.com/mDzvKrAtzA — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 1, 2019

​Isparta'da MHP'li mevcut belediye başkanı anketlerde önde görünüyor ancak Isparta'da da yüzde 7'lik kararsız bir seçmen var.

MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ

ISPARTA Belediye Başkanlığı için oy tercihleri pic.twitter.com/NgAueMcqTh — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 1, 2019

​Zonguldak Belediyesi şu an CHP'de açıklanan ankete göre, Belediye Başkanlığı'nı MHP adayı kazanıyor. MHP adayı bir adım önde ama seçmenin yüzde 14.5'i kararsız durumda.

MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ

ZONGULDAK Belediye Başkanlığı için oy tercihleri pic.twitter.com/1RbeYVrz7D — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 1, 2019

​Ankete göre Bartın ve Çankırı'yı mevcut belediye başkanlarının yeniden kazandığı görülüyor.

MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ

BARTIN Belediye Başkanlığı için oy tercihleri pic.twitter.com/9ely9XmqWX — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 1, 2019

MHP'nin Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın oy oranı 53.1, AK Parti'nin Çankırı adayı Hüseyin Boz'un oy oranı ise 39.5