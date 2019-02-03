Barlas'tan CHP ile HDP'ye Venezüella tepkisi: Amerika'yı kızdırmaktan mı çekiniyorlar?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, CHP ve HDP'nin Venezüella konusunda herhangi bir açıklama yapmamalarına dikkat çekerek "Bu iki siyasi partinin sözcüleri Amerika'yı kızdırmaktan mı çekiniyorlar?" dedi.

Mehmet Barlas, 'Venezüella'da olup bitenler konusunda CHP neden hiç konuşmuyor' başlıklı yazısında CHP ve HDP'nin Venezüella'daki olaylara ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmamış olmalarına dikkat çekti.

'AMERİKA'YI KIZDIRMAKTAN MI ÇEKİNİYORLAR?'

"Siz de hiç merak etmiyor musunuz?" sorusunu soran Barlas, şunları söyledi:

"Bütün dünya ve bu arada Türkiye de, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya uyguladığı korsanlık hukukunun yansımalarını tartışıyor. Kimi Maduro'dan kimi de Trump'ın adamı Guaido'dan yana… Siyaset âleminde bu konuda ne düşündükleri bilinmeyen iki kuruluş var. Biri CHP diğeri de HDP… Bu iki siyasi partinin sözcüleri Amerika'yı kızdırmaktan mı çekiniyorlar?"