Spiegel: Erdoğan, Kürtlere yönelik harekat karşılığında Esad'ı tanımaya hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çok iyi geçindiğini ancak Suriye krizinin bu dostluğun sonunu getirdiğini belirten Alman Der Spiegel gazetesi, Suriye'nin kuzeyinde güç kazanan Kürtlerin ABD'nin desteğini kaybetmesi nedeniyle iki lider arasındaki durumun değişebileceğini yazdı.

Kürtlerin kaderinin artık Moskova ve Şam'ın ellerinde olduğunu kaydeden Spiegel, Türk ordusunun Kürtlere yönelik harekât düzenlemesine onay verilmesi halinde Erdoğan'ın Esad'la barış yapabileceğini vurguladı.

'ERDOĞAN-ESAD DOSTLUĞU İKİ TARAFA DA FAYDA SAĞLIYORDU'

Erdoğan ve Esad'ın uluslararası siyasette son derece nadir görülen bir dostluk örneğini sunduğunu belirten Alman gazetesi, "Bu dostluk, her iki tarafa da fayda sağlıyordu. Suriye ve Türkiye, serbest ticaret anlaşması imzaladı, Suriyeliler Türkiye'ye vizesiz giriş hakkı elde etti, Türk iş insanları da Suriye'de temsilcilik açtı. Esad için Erdoğan Avrupa'ya açılan kapıydı. Ankara'yla iyi ilişkiler, AB ülkelerinden ziyaretçilerin Esad'ı ziyaret etmesinin önünü açtı. Erdoğan da kendisini Avrupa ve Arap dünyası arasında arabulucu olarak konumlandırdı" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN'IN SURİYE'DEKİ ÖNCELİĞİ DEĞİŞTİ'

Suriye krizinin patlak vermesiyle iki lider arasındaki dostluktan geriye eser kalmadığını kaydeden gazete, krizin tırmandığı süreçte Türkiye'nin Esad'ın koltuktan inmesi konusunda ısrarcı olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: "Ancak son aylarda Erdoğan, Esad'ı eleştirmeyi ve iktidar değişikliği hakkında konuşmayı son derece azalttı. Bunun nedeni Erdoğan'ın birden tutumunu değiştirmesi değil, YPG'nin güç kazanması. Esad'ın görevden ayrılmasına yoğunlaşan Erdoğan'ın yeni önceliği, Suriye'de YPG öncülüğünde bir Kürt özerk bölgesinin kurulmasını önlemek."

'TÜRKİYE İLE YPG, RUSYA VE SURİYE'YLE ANLAŞMA YAPMAK İÇİN YARIŞIYOR'

© AA / Kriter Dergisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Hiçbir ülkenin Suriye politikası Türkiye kadar istikrarlı değil

Suriye'den çekilme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın kaotik Suriye politikasının sonucu olarak günümüzde Türkiye ile YPG'nin Suriye ve Rusya'yla anlaşma yapmak için birbiriyle yarıştığına dikkat çeken Spiegel, bir Kürt yetkilinin Kürt öz savunma güçlerinin Suriye ordusuna katılabileceğini söylediğini aktardı.

'ADANA MUTABAKATI UYGULANIRSA…'

© Sputnik / Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23 Ocak'ta Erdoğan'la görüşmesi sırasında Türkiye ve Suriye arasındaki Adana Mutabakatı'nı gündeme getirdiğini de anımsatan Spiegel, "Eğer Adana Mutabakatı yeniden uygulanırsa, Türkiye YPG'yi vurma imkânına sahip olur. Bunun karşılığında Türk hükümetinin Esad'ı Suriye'nin meşru lideri olarak tanımak durumunda kalacak. Görünen o ki, Erdoğan bu adımı atmaya giderek daha hazır hale geliyor" diye vurguladı.