ORC anketine göre İstanbul'da Yıldırım önde

ORC araştırma şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili anket sonuçlarını açıkladı. İstanbul'da seçmenin yüzde 13.9'unun kararsız olduğu sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı 43.6. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı ise 39.7.