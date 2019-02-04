ORC anketine göre İstanbul'da Yıldırım önde

ORC'nin 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin olarak 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yaptığı anketin sonucu açıklandı.
"İSTANBUL"— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 4, 2019
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN OY TERCİHLERİ
Araştırma tarihi: 28 Ocak-02 Şubat 2019 pic.twitter.com/0UaKdS8Bmy
Sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım yüzde 43.6'lık oy oranıyla, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun önünde. Ankete göre İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 39.7
Ankete göre, seçmenin yüzde 13.9'u kararsız.
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