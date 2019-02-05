Alman medyası: NATO, INF yüzünden bölünecek

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekildiği açıklaması ve Rusya’nın buna eş yanıt vermesinden sonra NATO’nun çok zor bir durumla karşı karşıya kaldığını belirten Alman gazeteci Alexander Will, Rus lider Putin’in ‘psikolojik başarı’ elde ettiğini kaydetti.

Dr. Alexander Will, Nordwest-Zeitung gazetesi için kaleme aldığı ‘Rusya-NATO: 1:0' başlıklı yazısında, "NATO, ilave silahlanma konusunda bölünmenin eşiğinde. Almanya'nın politik tablosu da çatlak verdi" ifadelerini kullandı.

Will, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil'in, "barışı korumak için yeni bir harekete ihtiyaç var" sözlerini hatırlattı.

Yazıda ayrıca Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil'in, Amerikan askerlerinin Avrupa'ya konuşlandırılmasının yanlış yöndeki hareket olduğu açıklamasına yer verildi.

ABD, Rus 9M729 füzesinin anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürerek 2 Şubat itibarıyla INF'den çekilme prosedürünü başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Washington'a yanıt olarak anlaşmayı askıya aldıklarını açıklamıştı.