‘Erdoğan ve Putin, Soçi’de Dağlık Karabağ’daki durumu görüşebilir’

Sputnik’in görüştüğü Azerbaycanlı siyaset bilimci Nagiyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’deki görüşmesi sırasında tartışılabilecek temel sorunları sıraladı.

Nagiyev’e göre, 14 Şubat’taki görüşmenin ana konusunu Suriye’deki durum oluşturacak: “Bence temel mesele, siyasi, askeri ve ekonomik çerçevede olacaktır. Askeri çerçevede, Türkiye tarafından Suriye’de PKK’ya karşı ve Menbiç’te yapılması planlanan operasyonlar görüşülecektir. Bunlar, görüşmelerin esas konusunu oluşturacaktır. Ekonomik çerçevede Akkuyu nükleer santral projesi ve Rusya’dan alınması planlanmış olan silahların tedariki görüşülecektir. Siyasi çerçevede, terörizmle mücadele ve diğer konular tartışılacaktır.”

Azerbaycanlı siyaset bilimci ayrıca, bu çok çeşitli sorunlar dışında bölgesel bir meselenin de ele alınabileceğinin altını çizdi: “Bölgesel planda olduğu gibi küresel planda da iki devletin güvenliğini tesis etmeye dönük görüşmeler yapılıyor. Bölgesel planda Dağlık Karabağ meselesine değinilecektir. Ayrıca Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ABD ve Rusya arasındaki ilişkiler de görüşülecektir.”