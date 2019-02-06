‘Muhalefet, Suriye’nin kuzeydoğusuna savaşçılarının gönderilmesini teklif etti’

Suriye’de muhalif Suriye’nin Yarını hareketinin başkanı Ahmet Carba’nın, ABD ve Türkiye temsilcileri ile eski IKBY Başkanı Mesut Barzani’ye, ülkesinin kuzeydoğusuna yaklaşık 10 bin Arap ve Kürt savaşçının yerleştirilmesini teklif ettiği belirtildi.

Arapça yayın yapan Londra merkezli al-Sharq al-Awsat gazetesi, Batı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve Türkiye temsilcileri ile eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, ılımlı muhalefete bağlı "elit güçler" ile Kürt silahlı Peşmerge birliklerinden 8 ilâ 12 bin arasında savaşçının Suriye'nin kuzeydoğusuna yerleştirilmesini teklif eden Carba'ya destek verdiği kaydedildi.

Gazeteye konuşan bir diplomatik kaynak, "Bu teklif, mevcut boşluğu, bazı yerel, Arap ve uluslararası aktörlerin çıkarlarına uygun olarak doldurmaya yönelik" dedi.

Ayrıca sunulan teklife göre ABD, Irak'ın batısında ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki üslerini kullanarak hava desteği sağlamalı.

Ancak YPG'nin, bu teklifin hayata geçirilmesinin mümkün olduğu yönünde kuşku duyduğunu açıkladı.