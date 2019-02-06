Gezici, 7 büyükşehirde anket yaptı: Hangi adaylar, nerede önde?

Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Mersin, Aydın, Hatay genelinde 26 — 27 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan araştırmaya göre; İstanbul, Ankara, Aydın ve Hatay'ı AK Parti adayı, Adana'yı MHP adayı alıyor.
Bursa'da ise yarışı CHP adayı, Mersin'de İYİ Parti adayı önde götürüyor.
Gezici'nin anketine göre kazanması öngörülen adayların tahmini oy oranları şöyle:
- İstanbul: Binali Yıldırım, yüzde 54.2
- Ankara: Mehmet Özhaseki, yüzde 52.2
- Adana: Hüseyin Sözlü, yüzde 57.7
- Bursa: Mustafa Bozbey, yüzde 48.8
- Mersin: Burhanettin Kocamaz: yüzde 33.2
- Aydın: Mustafa Savaş, yüzde 52.2
- Hatay: İbrahim Güler, yüzde 53.8
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