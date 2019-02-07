‘Yunanistan ve Bulgaristan arasında Türk Akımı için rekabet yaşanıyor’

Medya Günlüğü sitesinin yazarı ve analist Aydın Sezer, Sputnik'e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Türk Akımı'nın Avrupa'ya gitmesi konusunda şimdi ciddi bir rekabet var. Hem Yunanistan hem Bulgaristan hattın kendi ülkeleri üzerinden gitmesi için mücadele ediyorlar. Rusya her iki ülkeyle ve ayrıca gazı satın alacak diğer ülkelerle de görüşüyor. Mesela geçen ay Sırbistan ile bu konuda anlaştı. Rusya, Türk Akım-2'den gidecek gazın tümünün (15.75 bcm) satılmasıyla ilgili anlaşmaları tamamlamak istiyor."

'RUSYA HENÜZ KARAR VERMEDİ'

Rusya'nın güzergahın nereden geçeceğine henüz karar vermediğini söyleyen Sezer, "Türkiye ve Rusya, Türk Akımı anlaşmasını imzalarken hattın Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gideceğini öngörmüşler ve Kıyıköy'den İpsala'ya gidecek boru hattı için %50-%50 ortak şirket kurulmasında anlaşmışlar" dedi.

Bulgaristan seçeneğinin sonradan ortaya çıktığı ama güçlü bir seçenek olduğuna dikkat çeken uzman, "Çünkü zaten Bulgaristan'a gelen eski hazır hat var. O hat tersine çalıştırılabilir" ifadelerini kullandı.

'YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN TEK BAŞINA TÜM GAZI ALACAK YETENEKTE DEĞİL'

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT Gazprom, bu yıl Türk Akımı’nın yapımına 102 milyar ruble aktaracak

Yunanistan ve Bulgaristan'ın tek başına tüm gazı alacak yetenekte olmadığını kaydeden Sezer, "Hangi ülke ne kadar alacak, Yunanistan'dan sonra kuzeye mi gidecek, yoksa Bulgaristan'dan Sırbistan ve Macaristan'a mı? Bu sorulara yanıt bulunması gerekiyor. Çünkü gazın tümünün satılması lazım" dedi.

Rus gazın, alternatif gaz kaynaklarına göre ucuz ve rekabetçi olduğunun altını çizen Sezer, ayrıca TANAP üzerinden Avrupa'ya gidecek gaz miktarının sadece 10 bcm ve pahalı olduğuna dikkat çekerek, "Rusya, doğalgaz piyasasındaki gelişmelere göre yakın bir zamanda hem Yunanistan hem de Bulgaristan güzergahlarının ikisini de devreye sokabilir. Bulgaristan'dan Sırbistan, Macaristan, Slovakya ve hatta Avusturya'ya uzatılır. Yunanistan'dan ise İtalya'ya geçer. Hatta eğer Avrupa'dan gelecek toplam talep 15.75'i aşarsa Rusya Türkiye'ye gelecek gazın bir miktarını da Yunanistan veya Bulgaristan hatlarına yönlendirebilir" yorumunda bulundu.

ABD'nin baskısına da değinen uzman, "Türk Akımı Türkiye'ye ulaştığı için artık kimseye baskı yapamaz. ABD eskiden Güney Akım'la ilgili Bulgaristan'a baskı yapmıştı. Bu yüzden Güney Akım'dan vazgeçildi, Türk Akımı'nın yapımına karar verildi. Yunanistan, Rus gazının bir bölümünü kendi ihtiyacı için alacak. TANAP'tan daha ucuz olacak. Yunanistan ayrıca Adriyatik Denizi'nden İtalya'ya giden hat üzerinden de geçiş ücreti alacak. Aynı şekilde Bulgaristan da kazanacak".