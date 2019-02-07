‘ABD, pahalı kaya gazlarını Türkiye’yi bypass ederek Avrupa’ya sürmek için Suriye’deki savaşı başlattı’

ABD’li üst düzey bir yetkilinin ‘Türkiye’nin S-400 alması halinde Patriot alamayacağı, F-35 programına katılımının tehlikeye gireceği ve ABD’nin yaptırımlarına maruz kalabileceği’ yönündeki açıklamasını yorumlayan Rus askeri uzman Leonid İvaşov, Ankara’nın egemenliğini güçlendirmek amacıyla Rusya ve İran’la işbirliğine meyilli olduğunu vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana İdaresi eski Başkanı Kıdemli Orgeneral Leonid İvaşov, Sputnik'e verdiği demeçte ABD'li yetkililerin savurduğu yeni tehditlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ankara'nın egemenliğini güçlendirmek amacıyla dış politikasının yönünü değiştirerek, Rusya ve İran'la işbirliğine meyilli olduğunu söyleyen İvaşov, şöyle konuştu:
"Amerikalılar, dış siyasetinde, güvenlik politikasında ve ekonomi alanında bağımsızlık sergileyen Türkiye'nin kendi politikalarının mecrasında kalması için ona baskı yapıyor. Ankara, bugün katılımcısı olduğu Moskova-Ankara-Tahran jeopolitik üçgeninin kendi gelişimi ve güvenliği için daha fazla özgürlük sağladığını anlıyor. Ancak Türkiye Savunma Bakanlığı'nda ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde elbette ki ABD ile işbirliği yapmaya kararlı olan (işbirliğine çekilen) farklı etkili çevreler de bulunuyor".
'ABD, RUS GAZINI AVRUPA'DAN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN SAVAŞ BAŞLATTI'
ABD'nin Ankara'ya Patriot hava savunma sistemlerini ve F-35 uçaklarını satmayacak olmasının Türkiye'yi endişelendirmemesi gerektiğine ve hatta bu durumun sevindirici olduğuna dikkat çeken İvaşov, "Birincisi, Rus yapımı uçaksavar, füze savunma sistemleri ve hava araçları daha verimli. İkincisi, bir F-35 yerine onun özelliklerinden geri kalmayan 2 adet Rus avcı uçağı satın alınabilir. Üçüncüsü, Rus-Türk işbirliğine bağlı ekonomik çıkarlar unutulmamalı. Türk Akımı (doğalgaz boru hattı projesi), Türkiye için altın damar niteliği taşıyor. Fakat hem Ankara, hem de Moskova Türk Akımı'nın ABD'nin politikasına aykırı olduğunu dikkate almalı. Amerikalılar Suriye ve Ukrayna'daki savaşları, ayrıca kapsamlı NATO tatbikatlarını, Rus gazını Avrupa'dan uzaklaştırmak ve Türkiye'yi bypass ederek pahalı kaya gazlarını Avrupa'ya sürmek için başlattı" ifadelerini kullandı.
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