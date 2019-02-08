‘ABD, Türkiye’nin karşısında askeri ürünleriyle hokkabazlık yapıyor’

ABD’li üst düzey bir yetkiliden gelen ‘Türkiye S-400 alırsa Patriot alamaz, F-35 programına katılımı tehlikeye girer, ABD yaptırımlarına maruz kalabilir’ şeklindeki mesajı değerlendiren Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, ABD’nin Türkiye’ye ürünlerini satın almasına izin vererek ya da satışını yasaklayarak ilk kez hokkabazlık yapmadığını belirtti.

Rus Arsenal Oteçestva dergisinin satış müdürü Aleksey Leonkov, konuyla ilgili açıklamasında, ‘Amerikan tarafının Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemlerini ve F-35 savaş uçaklarını satın almasına izin vererek ya da satışını yasaklayarak askeri ürünleriyle ilk kez hokkabazlık yapmadığını söyledi.

Leonkov, "Aslında Türk ordusu o silahların hiçbirine sahip olmadı. Üstelik ABD, 15 Temmuz'da düzenlenen başarısız darbe girişimi öncesinde Patriot'ları bakım bahanesiyle sökerek götürdü. Hatırladığımız üzere darbe girişiminde Türk Hava Kuvvetleri'nden isyancı subaylar önemli rol oynadı. Amerikalılar Patriot'ları almamış olsaydı, bu kişiler muhtemelen MİT, TBMM ve emniyet müdürlüklerine havadan saldırma emri veremezdi" diye konuştu.

‘RUS SİLAHLARI, KARŞILIĞINDA SADAKAT İSTENMEDİĞİ İÇİN POPÜLER'

Rus uzman, ABD'nin yine de Patriot ve F-35'lerin satışını yasaklaması durumunda Türkiye'nin, aralarında TOR M2, BUK M2 gibi Rus yapımı yakın, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerinin de bulunduğu yabancı menşeili her türlü sistemleri rahatlıkla satın alabileceğini ve kademeli bir hava savunma sistemi kurabileceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Uçaksavar füze sistemlerinin yanı sıra Türkiye, Rusya'dan MiG-35 ve Su-35 uçaklarını da satın alabilir. Bir F-35'in tutarı yaklaşık 100 milyon dolarken verimliliği yine Amerikalılar tarafından sorgulanıyor. Radarlara görünmezlik, teknik bir özellik olarak çok ta önemli bir avantaj sağlamıyor. Ona 5. nesil uçak deseler de F-35 aslında kendisinden beklenen görev çeşitlerinin tamamını yerine getiremiyor. Su-35 uçağı ise daha ucuz olup, daha geniş bir görev yelpazesini yerine getiriyor. O vahşi, havada üstünlüğü kapan ve hava çarpışmasında saldırı yapabilecek şekilde geliştirilen bir uçak. BUK sistemleri Suriye ve Venezüella'da, S-300'ler Yunanistan'da bulunuyor, S-400'ler ise Hindistan, Çin ve diğer ülkeler tarafından satın alınıyor. Rus yapımı silahlar, Rusya karşılığında sadakat istemediği için popüler".