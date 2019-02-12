National Interest, ABD'nin en başarısız askeri projelerinin listesini çıkardı

National Interest, ABD'nin en başarısız beş yüksek teknoloji ürünü silahının listesini hazırladı. Listede yer alan beş projeye, ABD'nin toplamda 30 milyar dolar harcadığı belirtildi.

© Wikipedia / Vitaly Kuzmin Rea National Interest, ABD ordusunun ‘Kalibr’dan neden çekindiğini açıkladı

National Interest, en başarısız proje olarak daha Soğuk Savaş döneminde geliştirilen BAT'ı (Brilliant Anti-Tank Munition) gösterdi. M270 topçu sisteminden atılan ATACMS füzeleri için bir kaset savaş başlığı yaratılması amaçlandı. Silahın tasarımcılarına göre, böyle bir roket bütün bir tank birliğini imha edebilecekti. Ancak Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle proje ertelendi ve 2003 yılında tamamen iptal dedildi. Bu projeye toplam 2.2 milyar dolar harcandı.

National Interest RAH-66 Comanche keşif savaş helikopteri projesini listede ikinci sıraya koydu. 1991 yılında tanıtımı yapılan helikopter, 1996'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İyi uçuş özellikleri ve yüksek güç yoğunluğuna sahip olmasına rağmen, proje çok pahalı bulundu. Sonuç olarak, helikopterin üretilmesi çalışmalarına 2004 yılında son verildi ve bu projeye toplam 7.9 milyar dolar harcandı.

Listede yer alan bir diğer silah olan 155 mm'lik kendinden tahrikli obüs, M109 topçu sisteminin yerini almak için tasarlandı. Bu silah, 40 kilometre mesafeden dakikada 10 atış yapabilme özelliğine sahipti. En büyük dezavantajı ise 43 ton olan ağırlığı ve 36 ton ağırlığındaki cephaneyi taşıyan nakliye aracıydı. ABD ordusu, o zamanlar dünyanın çeşitli yerlerindeki operasyonlarda kullanmak için daha hafif seçeneklere ihtiyaç duyuyordu. Sonuç olarak proje 2002 yılında iptal edildi ve toplamda 2.2 milyar dolar harcandı.

© AFP 2018 / POOL / RITCHIE B. TONGO National Interest, Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlayabileceği bölgeleri sıraladı

Listede dördüncü sırada kendinden tahrikli obüs Crusader projesinin tamamlanmasını hızlandıran Geleceğin Savaş Sistemleri FCS (Future Combat Systems) programı yer aldı.

FCS'nin geliştirilmesine 2003 yılında başlandı. Paletli şasi temelinde geliştirilen ‘geleceğin tankı' projesi ABD'ye 18.1 milyar dolara mal oldu. Daha sonra yetkililer yeni bir tank geliştirmenin eskilerini modernize etmekten daha pahalıya mal olduğu gerekçesiyle projeyi iptal etti.

National İnterest, listede son sıraya yapımına 2009'da başlanan ve FCS temelinde geliştirilen GCV (Kara Savaş Araçları) programını koydu. Projenin amacı yeni modern bir tank yaratmaktı. Ancak sonuç olarak ABD ordusuna uymayan 60 ton ağırlığında bir araç ortaya çıktı. 2014 yılında Kongre'nin talebi üzerine proje tamamen durduruldu. Bu projeye bir milyar dolardan fazla harcandı.