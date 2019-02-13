‘Putin ve Erdoğan arasındaki ilişkiler tüm dünya için örnek olabilir’

© AA / Murat Kula ‘Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozma girişimleri başarısızlığa mahkum’

Sputnik'e konuşan Baybatur, "İki ülkenin önündeki sorunların çözümü için azami çaba gösteren liderlerimizin arasındaki ilişkiler ikili işbirliğimizde büyük rol oynuyor. Bakınız, herhangi bir konu hızlı tepki ve karar gerektirdiğinde başkanlar hemen telefonlaşıyor. Gece ya da gündüz olması önemli değil. İlişkiler samimi açık iletişim düzlemine geçtiğinde her şey çok daha kolay ve hızlı yapılıyor. Samimi olarak söylüyorum, liderlerimizin karmaşık ilişkileri böyle bir seviyeye getirebilmesinden, özellikle Suriye olmak üzere başarıyla sorunların üstesinden gelmelerinden, bunun tüm dünya için bir örnek olabileceğinden çok etkilendim" ifadelerini kullandı.

Türk milletvekillerinin Rusya parlamentosundan meslektaşlarıyla mükemmel ilişkiler kurmaya çalıştıklarına dikkat çeken Baybatur, farklı dostluk gruplarının en büyük sorununu şöyle açıkladı:

"Birbirlerini ziyaret ediyorlar, birbirlerine saygılarını ifade ediyorlar, el sıkışıyorlar, karşılıklı olarak hediyeler veriyorlar ve tüm faaliyet bu noktada bitiyor. Biz Ruslarla bu tür ‘görev' ilişkileri içinde olmak istemiyoruz. İlişkilerin turizmin gelişmesine, her iki ülkenin kültürlerinin karşılıklı olarak tanınmasına katkı sunmalarını istiyoruz. Ayrıca Rusya'da ve Türkiye'de mevcut yatırım alanları ile ilgili bilgileri işadamlarına iletmeliyiz."

Parlamenterlerin iki ülkenin vatandaşlarını ilgilendiren hukuk sorunlarının çözümüne katkı sunabileceklerini kaydeden Baybatur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin Antalya'da çok Rus yaşıyor. Onlar ne gibi sorunlar yaşıyor? Neye ihtiyaç duyuyorlar, neden rahatsız oluyorlar? Biz onlara herhangi bir konuda yardım edebilir miyiz? Peki, Türkiye vatandaşları Rusya'da nasıl yaşıyor? Belki onların da yardıma ihtiyacı vardır? ‘Dostluk' kelimesi bunları ifade ediyor."