Rus uzman: İdlib'de askeri bir çözüm ancak Türkiye'nin rızası ile mümkün

Rusya Stratejik Konjonktürler Merkezi Müdürü İvan Konovalov, Soçi'deki zirvede İdlib'le ilgili ara bir çözüme ulaşılabileceğini, bölgedeki durumun askeri çözümünün ancak Türkiye'nin rızası ile mümkün olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Suriye ile ilgili atılabilecek adımları görüşmek için Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Rusya Stratejik Konjonktürler Merkezi Müdürü, siyasi uzman ve gazeteci İvan Konovalov, Sputnik'e verdiği röportajda zirve ile ilgili değerlendirmede bulunurken, İdlib'de askeri çözümün ancak Türkiye'nin rızası ile mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Konovalov şunları söyledi: "Başlıca amaç her şeye açıklık getirmek. Zirvedeki tüm taraflar bununla ilgileniyor. Zirve neticesinde İdlib'de özellikle de barışçıl nitelikli bir çözüm olabilir. Bir tarafta Türkiye'nin kendi çıkarları ve İdlib'de belli bir etkisi var. Diğer taraftan Suriye'nin meşru yönetimi için İdlib'deki durum askeri veya barışçıl yolla çözüme kavuşturulabilir. Askeri çözüm Türkiye'nin tavrına bağlı. Suriye'nin kaderinin barışçıl yolla belirlenmesi, devletin ve normal yaşamın yeniden canlandırılması için Türkiye'nin tavrı önemli. Zirvede Türkiye'nin de yer aldığı bir gerçek ve İran'ın da tüm bu durum içerisindeki önemi kabul ediliyor."

Türkiye'nin başından beri İdlib'de askeri bir senaryoya karşı olduğunu belirten Konovalov, vilayetteki durumla ilgili sürece müdahil tüm taraflar için uygun ara bir çözüme ulaşılabileceğini ifade etti.

Konovalov "Sanırım zirvede bu sorunun nasıl bir barışçıl yolla çözülebileceğine vurgu yapılacak. Zira zirvedeki taraflar askeri yöntemlere ciddi şekilde karşı çıkacaktır" dedi.

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Konovalov şöyle devam etti: "Ara bir çözüm arayışı zirvenin asıl görevi olacak ve böyle tek bir çözüm olabilir. Bu, bir yandan barışçıl görüşmeler ve Türkiye'nin üzerinde nüfuzu olduğu taraflara baskı yapması yoluyla; bir taraftan da Rusya, İran ve Suriye'nin İdlib'deki durumla ilgili ayrı bir baskısıyla mümkün. Bu çözüm durumu bütünüyle değiştirir. Durumu sarsmak oradaki güçleri parçalayabilir. Orada bulunan ve farklı grupların toplandığı güçleri parçalamak üzerine oynanmalı. Bu konu dağılan grupların büyük kısmını kendi çatısı altında toplayarak büyük bir örgüt haline gelen Heyet Tahrir uş-Şam'la ilgili."

'İDLİB'LE İLGİLİ HERHANGİ BİR SENARYODA TÜRKİYE'NİN ONAYI OLMALI'

Konovalov, İdlib'deki olası bir senaryoda mutlaka Türkiye'nin onayının olması gerektiğini vurguladı ve "Ara çözüm Türkiye'nin nüfuzu olduğu herkesi oyundan çekmek suretiyle olabilir. Bu genel anlamda bölgedeki duruma etki eder. Türkiye'nin Suriye konusunda tam bir geri adım atması anlaşılıyor. Ancak Türkiye'nin tavrı da hesaba katılıyor. Rusya, Suriye'de esnek bir politika güdüyor, başka türlüsü mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Konovalov ayrıca, İdlib'de diplomasi ve askeri tedbirlerin birleştiği bir örneğin işe yarayacağını, Türkiye'nin bölgedeki durumun çözümündeki rolünün büyük olduğunun altını çizdi.

Çeviri: Tuğba Bolat