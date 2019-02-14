ABD'li uzmandan ‘Küba Füze Krizini tekrarlayalım’ önerisi

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: Venezüella konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyoruz

TrendMacro şirketinin yatırımlardan sorumlu müdürü Donald Luskin, Amerikan Fox News televizyonuna verdiği demeçte Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'ya uygulanan yaptırımların ülkeyi yaklaşık 20 milyar dolarlık zarara uğrattığını açıkladı ve Rusya'nın Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kurtarmasına izin vermemek için tam teşekkülü deniz ablukası uygulanmasını önerdi.

'RUSYA İLE ÇARPIŞABİLECEĞİMİZ TEK YER ULUSLARARASI SULAR'

Luskin, "Eğer niyetimiz ciddiyse, Rusya ile çarpışabileceğimiz tek bir yer var, uluslararası sular. 1962 Küba Füze Krizini tekrarlamanın üzerinde düşünmeliyiz. Yani sadece bankalara yönelik cezai yaptırımlar değil, gerçek fiziki bir ablukadan söz ediyorum. Biz gemilerimizi Venezüella'nın etrafına konuşlandırıyoruz ve ‘Ne oraya, ne de aksi yöne hiçbir şey geçmeyecek' diyoruz. Bu kez ilk kimin gözünü kırpacağını göreceğiz" diye konuştu.

ABD'li uzman, mevcut durumun kendisine, ABD'nin Maduro'yu devirmek için Venezüella'yı finansal kaynaklardan yoksun bıraktığı, Rusya'nın ise araya girip ‘delikleri parayla kapattığı' bir ‘jeopolitik satranç oyununu' anımsattığını sözlerine ekledi.

Rusya'nın, diğer bankalara Venezüella'ya para işlemleri yapmalarını yasaklayan Amerikan yaptırımlarını dikkate almadığını söyleyen Luskin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sabah, Rusların yaptırımların zarar veremeyeceği özel bir banka kurduklarını öğrendik. Farz edelim ki, onlara yaptırım uygulayacağız ve ‘Hey yeni Rus bankası, sen ABD ile iş yapamazsın' diyeceğiz. Onlar da, ‘Umurumuzda değil, siz zaten düşmansınız' diyecekler".