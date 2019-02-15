‘Son olay, Türkiye’ye giden Çinli turist sayısını etkileyebilir’

© AFP 2018 / Greg Bake Çin'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

Sputnik'e konuşan Zou Tongjian, "Çin Dışişleri Bakanlığı gerçek durumu anlattı ve Türk tarafının açıklamalarına sert bir şekilde tepki gösterdi. Çin-Türk ilişkilerindeki mevcut durum dikkate alındığında, Türkiye'nin Çin'in duruşuna tepkisinin nasıl olacağını öngörmek çok zor. Bu olayın devam edip etmeyeceğini söylemek zor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Çin için en önemli destinasyonlardan biri olduğunu kaydeden Zou Tongjian, "Elbette mevcut olay, Çinli turist sayısını belli ölçüde etkileyebilir. Güvenlik durumu ciddi boyuta ulaşmasa da Çin hükümeti, Türkiye'deki Çinlilerin çıkarlarının sağlanmasını önemsiyor, tehlikeli durumu önlemeye çalışıyor. Bu tür tedbirler, Çin vatandaşlarının dikkatli olmasını ve gereken tüm önlemleri almasını amaçlıyor" yorumunda bulundu.