‘Türkiye, Rusya ve İran, Suriye konusunda uzlaştı’

© AA / Sefa Karacan Soçi’de Suriye zirvesi: Çözüm umutları hiç bu kadar filizlenmemişti

Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Uluslararası Multimedya Basın Merkezi'nde, ‘Suriye: Rusya, İran ve Türkiye liderleri Soçi'de hangi karara vardı?' başlıklı toplantı gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Rusya Bilimler Akademisi Y. M. Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü araştırma görevlisi ve Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Nikolay Surkov, "Görüşme kesinlikle iyimser bir izlenim bıraktı, çünkü liderler yapıcı fikirlere sahipti ve görüşmenin gidişatından memnun kaldığı belliydi. Görüşmede ya bir uzlaşıya varıldı, ama bu uzlaşı henüz belli askeri sebeplerden dolayı dile getirilmeyecek ya da böyle bir uzlaşıya çok yakınız. Bu tamamen açık" yorumunda bulundu.

'İDLİB KONUSU 1-2 AY İÇİNDE KAPATILACAK'

© Sputnik / Natalia Seliverstova Peskov: İdlib'deki durum Soçi mutabakatı bağlamında ele alınacak

İdlib konusunun önümüzdeki 1-2 ayda bir şekilde kapatılacağı tahmininde bulunan Surkov, kısmi ve kısıtlı operasyon beklediğini belirterek, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Gerçi Türk uzmanların bir tahminine göre, Hayat Tahrir eş-Şam ekonomik tedbirler sayesinde zayıflatılabilir, çünkü bir örgütü finansmandan mahrum bırakıyorsanız militanların hemen dağılmaya başladığı bir sır değil. Belki bir süre beklenir. Ama bu sorunun gerçekten askeri operasyona başvurulmadan çözüme kavuşturulamayacağını da herkes anlamış durumda".