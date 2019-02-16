‘Türkiye, Rusya ve İran, Suriye konusunda uzlaştı’

Toplantıda konuşan Rusya Bilimler Akademisi Y. M. Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü araştırma görevlisi ve Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Nikolay Surkov, "Görüşme kesinlikle iyimser bir izlenim bıraktı, çünkü liderler yapıcı fikirlere sahipti ve görüşmenin gidişatından memnun kaldığı belliydi. Görüşmede ya bir uzlaşıya varıldı, ama bu uzlaşı henüz belli askeri sebeplerden dolayı dile getirilmeyecek ya da böyle bir uzlaşıya çok yakınız. Bu tamamen açık" yorumunda bulundu.
'İDLİB KONUSU 1-2 AY İÇİNDE KAPATILACAK'
"Gerçi Türk uzmanların bir tahminine göre, Hayat Tahrir eş-Şam ekonomik tedbirler sayesinde zayıflatılabilir, çünkü bir örgütü finansmandan mahrum bırakıyorsanız militanların hemen dağılmaya başladığı bir sır değil. Belki bir süre beklenir. Ama bu sorunun gerçekten askeri operasyona başvurulmadan çözüme kavuşturulamayacağını da herkes anlamış durumda".
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