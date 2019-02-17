'ABD'nin Türkiye'ye her türlü yaptırımı geri dönüşü olmayan nokta olur'

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Moskova benzeri Uluslararası Beşeri-Siyasi Araştırmalar Enstitüsü uzmanı Vladimir Bruter, "Türkiye'ye her türlü yaptırım, geri dönüşü olmayan nokta anlamına gelecek. Bu, ABD için çok daha tehlikeli. Şu an itibariyle Türkiye, ABD'nin anahtar öneme sahip askeri müttefiki. Türkiye, bu konumunu kaybederse, diğer jeopolitik ve bölgesel bağlamlarda büyük talep görür" dedi.

'ABD, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ KESMEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAK'

Türkiye'nin, ABD'nin tehditlerini umursamayacak kadar kendini güçlü hissettiğinden bağımsız dış politikasını sürdüreceğini söyleyen uzman, "Türkiye, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in tehditlerini doğru algılıyor ve bu yüzden ne Rusya'yla anlaşmaları iptal edecek ne de ABD ile ilişkileri bozmaya çalışacak. Bu durum böyle epey sürecek ve Amerikan yöneticiler, Ankara ile ilişkileri kesmemek için mümkün olan her şey yapacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Bilimler Akademisi ABD ve Kanada Enstitüsü'nden Vladimir Batyuk da Pence'in, ABD'nin NATO'daki müttefiklerinin doğudaki rakiplerden silah almasına müsamaha gösteremeyeceği uyarısının Türkiye bağlamında değerlendirilmesi gerektiğinden emin.

Batyuk, "Bu açıklamanın, Rus veya Çin silah almak isteyebilecek NATO'nun diğer üyelerine de yönelik olduğu açık" diye konuştu.

ABD'nin eskiden bu tür durumlarda, hoşnutsuzluğu bu kadar açık ifade etmediğine işaret eden Batyuk, "Amerika, uluslararası silah piyasasında artık ciddi rakipleri olmasından tedirginlik duyuyor" yorumunda bulundu.