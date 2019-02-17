'Rusya'nın geliştirdiği yeni tanksavar, NATO tanklarının katili'

Rusya'nın geliştirdiği yeni nesil tanksavar füzenin "NATO tankları için ciddi bir tehdit oluşturacağı" belirtildi.

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Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest'in (NI) Charlie Gao imzalı yazısında, Rusya'da geliştirilmekte olan yeni tanksavar füze sisteminin Moskova'nın Amerikan Javelin sistemlerine yanıt olarak değerlendirilebileceği ve NATO "tanklarının katili" olabileceği ifade edildi.

Rus tasarımcıların yeni tanksavar füzenin zırh delme yeteneğini artırma niyetinde olduğuna işaret eden Gao, bunun başta M1A2C Abrams olmak üzere NATO tanklarının zırh yapısının güçlendirilmesiyle ilgili olduğu tahmininde bulundu.

Yazıda, "Yeni tanksavar sistem yenilikçi, çünkü ‘ateş ettin-unuttun' prensibine göre kullanılmak üzere tasarlandı" ifadesine yer verildi.

‘Ateş et-unut' prensibi, füzeyi küçük ve hiçbir hazırlık yapılmayan yerlerden fırlatma fırsatını veriyor.

Yeni tanksavar füzenin kentsel alanlarda da kullanılabileceğini, bu yeteneğin silahın savaş imkanlarını önemli ölçüde artırdığını kaydeden Gao, diğer yandan Javelin'in taşınabilir olmasına rağmen oldukça hantal bir sistem olduğunu yazdı.

Uzman, "Ateş et-unut prensibine göre çalışan tanksavar sistem NATO tankları için ciddi tehdit oluşturacak" diye vurguladı.