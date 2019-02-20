Rus uzman: ABD'nin Suriye'de sözde devlet kurma planının başlıca hedefi Türkiye ile Şam

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda sözde bir devlet kurmaya çalıştığı açıklamasını değerlendiren Rus uzman Gumer Galiyev, bu eylemlerin başlıca hedefinin Türkiye ve Şam olduğunu ifade etti. Bir başka uzman Aleksandr Vavilov da bu planların fiyasko ile sonuçlanacağını söyledi.

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN Irak: ABD askerleri Suriye'den en geç 1 Nisan'da Irak üzerinden çekilecek

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun ABD'nin eylemleri sonucunda giderek zorlaştığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak istediğini, bunun için kaynak aktarıldığını ifade etti.

Lavrov'un sözleri doğrultusunda Russia Today'e (RT) değerlendirmede bulunan St. Petersburg Çağdaş Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Gumer Galiyev'e göre, ABD, Irak'ta devlet benzeri yapılanma modelini denedi, şimdi de Suriye'de böyle bir yapay gerilim bölgesi oluşturmaya çalışıyor. Bu eylemlerin başlıca hedefi ise Türkiye ve Şam.

Galiyev "Şam, henüz ülkenin topraklarının üçte birini kontrol edemezken, iç savaş konusunda bir zaferden bahsedemez. Şam'ı aslında kendi devletsel yapılanmasını kuran birtakım silahlı insanlar meşgul ediyor. Ancak devletdışı bir yapılanmanın eninde sonunda kurulması beklenmemeli" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN AMACI ORTADOĞU'DA NÜFUZ SAHİBİ OLMAK'

Moskova Devlet Üniversitesi'nden Profesör Aleksandr Vavilov da Suriye'nin kuzeyinde bir tampon bölge kurulmasının tamamen ABD'nin Suriye'ye yönelik genel tavrına uygun olduğunu söyledi. Vavilov'a göre, teröristlerle mücadeleye rağmen ABD en başından beri Şam'a darbe indirmek istiyor.

Vavilov "Rusya sayesinde planları altüst oldu. O zamanlar ABD Suriye'yi parçalara bölmeye karar vermişti. Bu nedenle Fırat'ın doğusunda öz yönetim bölgeleri kurulmasına ilişkin adımlar atılmıştı. ABD'nin amacı bölgede nüfuz sahibi olmak. Zira Suriye jeopolitik anlamda Ortadoğu'nun jeostratejik mimarisinni köşetaşı" ifadelerini kullandı.

'RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN, TAMPON BÖLGEYE OLUMSUZ TEPKİ VERİR'

Galiyev, ABD Suriye'de kendi güçlerinin yerine Fransız, Alman ve İngiliz güçlerini koymak istediğini, Şam'ın kontrolünde olmayan bir tampon bölgenin kurulmasının Rusya, İran ve Türkiye'den olumlu tepkilere yol açmayacağını kaydetti.

Galiyev "ABD başından beri Kürtlere yardım ediyor, onların güvenliklerinin garantisi olarak hareket ediyor. Türkiye için bu çok sorunlu bir mesele. Ankara'ya göre, terörist Kürt gruplar Suriye'nin özellikle de bu bölgelerinden besleniyor. Bir tahmin yürütmek zor, zira Erdoğan'ın böyle bir durumda nasıl davranacağı, Kürtlerin nasıl karşılık vereceği, ABD ve Avrupalıların Kürtler için böyle bir güvenliği sağlamaya hazır olup olmadığı belli değil" ifadelerini kullandı.

'ABD İÇİN YENİ KUKLALAR BULMAK ZOR OLACAK'

Vavilov'a göre, ABD'nin Suriye'de sözde devlet kurma planları fiyasko ile sonuçlanacak. Zira ABD için yıllardır süren bir savaşta yeni kuklalar bulmak zor olacak, diğer yandan böyle yapılanmalar kurmak için önemli finansal kaynaklar ayırmak gerekecek.

Vavilov açıklamalarına şöyle devam etti: "Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Suriye konusunda Soçi'de vardığı anlaşma, ABD'nin istekleriyle doğrudan zıt. Liderler Suriye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü üzerinde anlaştı. Üçlü zirvenin sonuçları ile ABD'nin Suriye'de devlet benzeri yapılanma kurma kararı arasında doğrudan bir bağlantı var. ABD'nin planı alınan kararlarla zıt, özellikle de bölgede yeni bir oyuncunun türemesine tolerans göstermeyecek Türkiye'nin planlarıyla… Eğer böyle bir ayrılıkçı oluşum kurulursa onu hiçbir ülke tanımaz. Finansal açıdan da ABD ve ABD'nin batılı müttefikleri için de yeni bir yük olacak."