‘ABD savaş gemisi, Karadeniz'de gösteriş peşinde'

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Donald Cook füze destroyeri tekrar Karadeniz'e girdi. Amerikan gemisi daha önce ocak ayında 5 gün süreyle Karadeniz'de bulunmuş, bu süre içinde Gürcistan'ın Batımi limanını ziyaret ederek Gürcü Sahil Güvenlik Hizmeti ile ortak tatbikata katılmıştı.

Menzili 1600 km olan 56 adet Tomahawk seyir füzesini taşıyan destroyer halihazırda Karadeniz'in kuzeydoğusu yönünde ilerliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi, Karadeniz Filosu'nun Amerikan gemisini takibe aldığını açıkladı. Kontrolün, ‘Orehovo-Zuyevo' küçük füze gemisi ile ‘İvan Hurs' keşif gemisi tarafından sağlandığı belirtildi.

Donald Cook'un Karadeniz'e sıkça girmenin sebepleri ne? Yeni girişinin, Ukrayna'daki devlet başkanlığı seçimleriyle bir ilgisi var mı?

'RUSYA'NIN VERDİĞİ TEPKİ DE DİKKAT ÇEKİYOR'

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri Araştırma Merkezi Türkiye Bölümü kıdemli araştırma görevlisi, Karadeniz ve Boğazlar uzmanı Dr. Andrey Boldırev, Sputnik'e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Donald Cook füze destroyerinin Karadeniz'e girişi prensipte yeni bir özellik taşımıyor. Her şey NATO'nun 2014'ten beri uyguladığı rotasyon politikası çerçevesinde yapılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi'nin verdiği sakin tepki de dikkat çekiyor. Merkez, NATO gemilerinin Rus karasuları yakınlarındaki varlığına alıştı. Amerikan gemisinin bu seferki girişinin de, askeri gösteriş dışında başka hiçbir sebebi aranmamalı. Her şey karşılıklı gözlemle kısıtlı kalacak."