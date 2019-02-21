ORC, Gaziantep ve Denizli anket sonuçlarını açıkladı

ORC'nin yerel seçimlere ilişkin Denizli ve Gaziantep'te 10-12 Şubat günleri arasında yaptırdığı anket sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin'in oy oranı yüzde 42.7.

Ankete göre DSP'nin adayı Celal Doğan'ın oy oranı 22.1, Millet İttifakı adayı Ejder Demir'in oy oranı ise 18.4. Gaziantep'teki kararsızların oranının da 15.5. olduğu belirtildi.

"GAZİANTEP"

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN OY TERCİHLERİ

Araştırma tarihi: 10-12 Şubat 2019 pic.twitter.com/Y7jK3HYFKx — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 20, 2019

Denizli'de Millet İttifakı adayı Ümit Bahtiyar'ın önde olduğunun görüldüğü ankete göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Osman Zolan'ın oy oranı 39.4. Ankete göre Denizli'deki kararsızların oranı 17.2

"DENİZLİ"

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN OY TERCİHLERİ

Araştırma tarihi: 12-13 şubat 2019 pic.twitter.com/pdaIFFoQAL — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 20, 2019

​'ANKARA, İZMİR, BURSA ÇALIŞMALARI TEKRARLANACAK'

Öte yandan ORC, DSP'nin aday göstermiş olması ve HDP'nin aday göstermemiş olması nedeniyle, Ankara, İzmir ve Bursa'daki saha çalışmalarının tekrarlanacağını duyurdu.