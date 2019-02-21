Rus uzman: ABD'li sanayi kuruluşları, Trump'ın Türkiye'ye F-35 teslimatını iptal etmesine izin vermeyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mart 2019'da teslim edilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını durduran torba kanunu imzalamasını yorumlayan Rusya Hava Kuvvetleri Özel Komutanlığı Uçaksavar Füze Birlikleri Eski Başkanı Sergey Hatılev, "Bu uçakları üreten ve süreci yöneten taraflar, Trump'ı rahat bırakmayacak. Paralarını alacaklar. Bu baskıdan da öte bir şey olacak. Sanayi kuruluşları, eylemleriyle isteklerinin yerine getirilmesini sağlayacak. Trump ve diğer yetkililer, taviz verecek" dedi.

'WASHINGTON MADDİ ZARAR YAŞAMAK İSTEMİYOR'

Hatılev, ABD'nin maddi zarar yaşamak istemediği için F-35 teslimatından vazgeçmeyeceğini de kaydetti.

'WASHINGTON'DA AYNI ANDA 3 FARKLI KARAR ALINABİLİYOR'

Bu arada Hatılev, Başkan Trump'ın eylemleri ile ABD hükümetinin ve Amerikan sanayi kuruluşlarının eylemleri arasında önemli fikir ayrılıkları olduğunu söyledi.

Trump, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Amerikan sanayi kuruluşlarının eylemlerinde önemli fikir ayrılıkları gözlendiğine dikkat çekerek, bu nedenle aynı anda 3 farklı kararın ortaya çıkabildiğini belirten Hatılev, "ABD'nin birçok eylemi, Washington'un hangi kalkınma yolunu izleyeceğine bağlı. Uluslararası işbirliği veya ulusal tecrit. ABD'nin hangi yönde ilerleyeceği halen belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla ABD'nin bir seçim yapması gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin F-35 programında partner ülke olarak yer aldığını anımsatan Hatılev, yeni savaş uçaklarındaki Türk üretimi aksamların payının düşük olduğuna dikkat çekti: "Yüzde bazında söylersek, bu oran yüzde 10-15 civarında. Türkiye'nin sunduğu aksamlar, uçağın yapımında temel teşkil eden unsurlar değil. Türkler, motor, radar istasyonu veya muharebe modülü temin etmiyor."

'F-35'LER ANKARA İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ'

Rus uzman, Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı ve jeopolitik konumu göz önüne alındığında Ankara'nın F-35'leri almasının son derece önemli olduğunu da vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını durduran torba kanunu imzalamış ve Mart ayında teslimatı planlanan F-35'lerin, 1 Kasım'a kadar teslim edilmeyeceği iddia edilmişti.