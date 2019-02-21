Rus uzman: ABD'li sanayi kuruluşları, Trump'ın Türkiye'ye F-35 teslimatını iptal etmesine izin vermeyecek

'WASHINGTON MADDİ ZARAR YAŞAMAK İSTEMİYOR'
Hatılev, ABD'nin maddi zarar yaşamak istemediği için F-35 teslimatından vazgeçmeyeceğini de kaydetti.
'WASHINGTON'DA AYNI ANDA 3 FARKLI KARAR ALINABİLİYOR'
Bu arada Hatılev, Başkan Trump'ın eylemleri ile ABD hükümetinin ve Amerikan sanayi kuruluşlarının eylemleri arasında önemli fikir ayrılıkları olduğunu söyledi.
Trump, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Amerikan sanayi kuruluşlarının eylemlerinde önemli fikir ayrılıkları gözlendiğine dikkat çekerek, bu nedenle aynı anda 3 farklı kararın ortaya çıkabildiğini belirten Hatılev, "ABD'nin birçok eylemi, Washington'un hangi kalkınma yolunu izleyeceğine bağlı. Uluslararası işbirliği veya ulusal tecrit. ABD'nin hangi yönde ilerleyeceği halen belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla ABD'nin bir seçim yapması gerekiyor" dedi.
'F-35'LER ANKARA İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ'
Rus uzman, Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı ve jeopolitik konumu göz önüne alındığında Ankara'nın F-35'leri almasının son derece önemli olduğunu da vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını durduran torba kanunu imzalamış ve Mart ayında teslimatı planlanan F-35'lerin, 1 Kasım'a kadar teslim edilmeyeceği iddia edilmişti.
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