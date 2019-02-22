'Çin, Suudi Arabistan ile İran'ı barıştırmak istiyor'

Aralarında petrol şirketi Saudi Aramco yöneticileri dahil Suudi Arabistan heyeti, Veliaht Prens'in Asya turu kapsamında, 2 günlük bir ziyaretle dün Pekin'e geldi. Görüşmelerin ana maddesi ekonomik işbirliği. Politik görüşmeler de bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın en büyük gazetesi Okaz'ın genel yayın yönetmeni Camil el-Tiabi, Sputnik'e açıklamasında, Çin'in Suudi Arabistan ve İran arasındaki sorunun çözümünde arabulucu rolünü üzerine almaya hazır olduğunu belirterek, "Eğer Pekin, her iki tarafın krizden çıkmaya hazır olduğunu görürse buna destek verecek. Çin bu sorunu, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın 2017 Mart ayındaki Pekin ziyareti sırasında çözmeye çalışmıştı. Şimdi Veliaht Prens ile ikinci deneme olacak" yorumunda bulundu.

Çin'in, büyük ve güçlü bir ülke olduğunu kaydeden gazeteci, Pekin'in aynı zamanda hem Tahran hem de Riyad ile diyalog yürüttüğünü belirterek, "Tüm taraflar, bölgede istikrar ve güvenliğe ilgi duyuyor" dedi.

Diğer yandan Suudi politika uzmanı Saad bin Ömer, Riyad ve Tahran arasında yakınlaşma için bir umut görmüyor.

Saad bin Ömer, Sputnik'e açıklamasında, "Çin arabuluculuk yapmayacak. İran ve Suudi Arabistan'ı barıştırma ihtiyacı duyan projeleri yok. Bu sorunla İran uğraşmalı, bu onun elinde" ifadelerini kullandı.