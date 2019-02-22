‘Washington, Arktika'da Çin ile Rusya'nın egemenliğine izin vermeyecek'

© AFP 2018 / Mark Schiefelbein Çin ile ABD, ticaret müzakerelerinde 'prensipte fikir birliği' sağladı

Washington Examiner dergisindeki habere göre, bölgenin Arktik Konseyi'nin bütün üye ülkeleri tarafından eşit şekilde kullanılması gerektiği ve kimsenin tek başına hükmetme hakkı olmadığını savunan Amiral Foggo, "Rusya, Arktik'i kendi toprakları olarak görüyor. Fakat aslında burası uluslararası bir bölgedir ve biz buranın her kese açık olmasından yanayız" dedi.

Foggo ayrıca, Kuzey Denizi güzergahının derinliğinin az olması nedeniyle ABD'li şirketlerin gemileri için uygun olmadığını vurguladı.

Foggo, Çin'le ilgili olarak da, bu ülkenin Arktik Konseyi'ne üye olmadığını, sadece 'gözlemci' statüsüne sahip olduğunu ve bu nedenle bölgenin sularını kullanma hakkına sahip olmadığını kaydetti.

Arktik Konseyi, kuzey kutup bölgesinin eşsiz doğasını korumak için Finlandiya'nın girişimleriyle 1996 yılında oluşturulan uluslararası bir forumdur. Danimarka, İsveç, Finlandirya, Rusya, ABD, Kanada, İzlanda ve Norveç'in asli üye olduğu konseyde, birçok ülke de gözlemci statüsündedir.